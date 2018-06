Cavani al Napoli/ Il Matador può tornare? Con Ancelotti c’è speranza!

02 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Edinson Cavani (LaPresse)

Edinson Cavani e il Napoli: è stata una grande storia d’amore, potrebbe adesso diventare una suggestione di calciomercato decisamente intrigante. I numeri del Matador uruguaiano nella sua esperienza napoletana sono impressionanti: 104 gol in sole tre stagioni e in un totale di 138 presenze, una media impressionante sia in campionato (78 gol in 104 partite) sia nelle varie Coppe, dove in totale ha segnato 26 gol in 34 partite. Nel 2013 fu un triste addio, anche se al suo posto arrivò Gonzalo Higuain e la destinazione di Cavani fu all’estero, cioè il Paris Saint Germain, a differenza di quanto avrebbe fatto in seguito proprio il Pipita. Cavani nel frattempo è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia del Psg con ben 170 gol, scavalcando un certo Zlatan Ibrahimovic. Insomma, a Parigi Edinson Cavani è diventato re e riceve anche uno stipendio degno di questo status, quindi non è così facile immaginare un addio del Matador al Psg. Tuttavia, sappiamo che il rapporto con Neymar non è sempre facile e di conseguenza ci potrebbe anche essere per la punta uruguaiana la tentazione di cambiare aria, magari tornando dove è già stato benissimo.

CAVANI AL NAPOLI: SI PUÒ FARE?

Una premessa è doverosa: se davvero Cavani dovesse lasciare Parigi, ci sarebbe la fila di pretendenti autorevoli all’attaccante classe 1987, inoltre per adesso la priorità del Matador sono naturalmente i Mondiali che giocherà con la maglia dell’Uruguay, dunque i tempi potrebbero allungarsi. Tuttavia, ci sono un paio di punti favorevoli che autorizzano i tifosi del Napoli a sognare: il primo è proprio il passato di Cavani sotto al Vesuvio, dove è stato trattato alla grande, ha segnato moltissimo e sicuramente un ritorno sarebbe gradito; il secondo è la presenza in panchina di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore. Sappiamo tutti che gli azzurri con Maurizio Sarri hanno stupito l’Europa intera, tuttavia è chiaro che Ancelotti ha uno status a livello internazionale ancora maggiore e il fatto che il presidente Aurelio De Laurentiis sia riuscito a prenderlo è un chiaro segnale delle ambizioni future del Napoli, che vuole crescere ancora. Per Cavani dunque tornare a Napoli non sarebbe una scelta di comodo, ma garantirebbe la possibilità di essere ancora protagonista sui palcoscenici più prestigiosi.

