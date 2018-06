Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid? / Per restare vuole 80 milioni di euro all'anno

L'attaccante del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, avrebbe fatto una richiesta esorbitante al club spagnolo per restare coi galacticos: ecco la situazione.

Cristiano Ronaldo (lapresse)

Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid? Non è un'ipotesi campata per aria. Il possibile ostacolo tra il campione dei blancos e il club spagnolo sembra di natura economica. Le distanze appaiono chiare, soprattutto dopo le dichiarazioni dell'attaccante al termine della finale di Champions vinta contro il Liverpool: "Per me è stato un onore giocare con il Real". Parole roboanti, che hanno subito acceso il calciomercato. I giornali di tutto il pianeta hanno rilanciato le parole del portoghese, che ora potrebbe essere tentato da una nuova avventura. Ma chi potrebbe permettersi un ingaggio da 21 milioni di euro all'anno? Quesito sacrosanto, d'altra parte stiamo parlando di uno dei giocatori più forti del mondo, di proprietà di uno dei club più forti al mondo. Secondo il Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo sarebbe ossessionato dagli ingaggi ancor più faraonici dei rivali Messi e Neymar. I due giocatori, infatti, lo precedono nella classifica degli ingaggi, ecco quindi l'ipotesi di lasciare il Real Madrid, sempre che il club non decida di aumentargli notevolmente lo stipendio.

Ronaldo, 80 milioni per restare al Real Madrid?

Sembra sia questo il vero obiettivo di Cristiano Ronaldo: ottenere un adeguamento contrattuale. Non una richiesta palese da parte di CR7, ma un segnale chiaro alla sua società. Ingaggio da 80 milioni di euro all'anno per restare altre tre stagioni. Cifre spaventosamente alte per un giocatore che ha già detto di voler proseguire la sua carriera fino ai 40 anni. Il presidente del Real Madrid, Perez, starebbe riflettendo sul da farsi. Sempre sul Corriere dello Sport si legge che Ronaldo rappresenta il 60% del budget totale degli ingaggi dell'intero organico dei galacticos. Se gli spagnoli dovessero accettare la richiesta dell'attaccante, quella percentuale lieviterebbe ancora. Da non dimenticare che in caso di fumata bianca, l'esborso di 260 milioni di euro potrebbe limitare notevolmente l'arrivo di eventuali nuovi giocatori. Ronaldo resta o lascia il Real Madrid? Solo il tempo ci darà le risposte.

