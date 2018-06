EMRE CAN ALLA JUVENTUS / Contratto di 4 anni: grandi qualità e un limite, segna poco

Emre Can alla Juventus, tutto fatto, contratto di 4 anni: ora visite mediche e firma. Primo importante colpo della società di corso Galileo Ferraris per la prossima stagione

02 giugno 2018 - agg. 02 giugno 2018, 10.38 Davide Giancristofaro Alberti

Emre Can ad un passo dalla Juventus - LaPresse

Emre Can è ormai di fatto un giocatore della Juventus, dunque andiamo a curiosare qualche numero sulla carriera del giocatore tedesco di origini turche che presto tutti impareremo a conoscere anche in Italia. Cresciuto nel Bayern Monaco, con la prima squadra del club bavarese ha però raccolto solo sette presenze e un gol in partite ufficiali prima di passare al Bayer Leverkusen nell'estate 2013. Una buona stagione ed ecco il passaggio al Liverpool, dove dunque ha giocato per ben quattro anni. Le qualità di Emre Can sono notevolissime, è però evidente anche quale sia il suo punto debole, cioè il fatto di segnare pochi gol - 14 reti in 167 presenze nei quattro anni ai Reds. Con la Nazionale invece, dopo tutta la trafila nelle categorie giovanili e avere rifiutato la Turchia, Emre Can vanta 20 presenze e la vittoria della Confederations Cup l'anno scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EMRE CAN, GLI ULTIMI DETTAGLI

La Juventus è davvero vicina al primo grande colpo per questo calciomercato estivo 2018. Come da indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, sottolineate da diversi media italiani quanto stranieri, la società di corso Galileo Ferraris ha messo le mani sul centrocampista della nazionale tedesca di proprietà del Liverpool, Emre Can. Un’operazione relativamente semplice quella dei bianconeri, visto che il calciatore dei Reds aveva il contratto in scadenza a giugno, e di conseguenza, Marotta e Paratici non hanno dovuto imbastire una trattativa con il club britannico, ma solo con l’entourage del centrocampista. Il classe 1994 era nel mirino della Juventus ormai da diversi mesi, e precisamente dallo scorso inverno, quando si tentò l’operazione in occasione del mercato di riparazione, invano.

CONTRATTO DA 4 ANNI, PUO’ GIOCARE OVUNQUE

Emre Can decise infatti di onorare il proprio accordo con il Liverpool, rimanendo ad Anfield Road fino alla fine della stagione, e così è stato. I contatti con la Juventus sono però proseguiti per tutto l’anno, e alla fine è arrivato anche l’accordo, un contratto di quattro anni a cifre non rese pubbliche, ma l’ingaggio dovrebbe assestarsi attorno ai 4/5 milioni di euro netti annui. A questo punto, affinché arrivi la fatidica fumata bianca, mancano solamente le firme nonché le rituali visite mediche, due step che comunque non dovrebbero prevedere alcun colpo di scena. Nuovo colpo quindi per la Juventus, che si assicura un centrocampista giovane, di talento, di esperienza, e soprattutto, in grado di ricoprire più ruoli, visto che Jurgen Klopp lo ha posizionato un po’ ovunque nel corso della scorsa stagione

