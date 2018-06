Falcao al Milan?/ Nodo ingaggio: Fassone in pressing su Mendes e a Milanello...

02 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Radamel Falcao (LaPresse)

Radamel Falcao si sta già allenando a Milanello, ma da qui a dire che possa diventare davvero un giocatore del Milan il cammino è ancora piuttosto lungo. La Colombia fa base proprio a Milanello in questa fase di preparazione ai Mondiali di Russia 2018 e questo accende la fantasia: potrebbe essere la prima presa di contatto di Falcao con il mondo Milan? Per far decollare questa trattativa di calciomercato naturalmente il problema principale è l’ingaggio dell’attaccante colombiano, che attualmente percepisce 10 milioni di euro all’anno di stipendio dal Monaco. Una cifra che possiamo ben definire principesca e che costituisce un problema non da poco per chi pensi di strappare Falcao a Montecarlo. Da questo punto di vista, la missione del Milan appare disperata: il Monaco giocherà la prossima Champions League e gli versa quello stipendio, al Milan prenderebbe di sicuro meno e rischia di non giocare nemmeno l’Europa League, se la Uefa escludesse dalle Coppe i rossoneri. Insomma: la strada che porta a Falcao è tutta in salita per il Milan.

FALCAO AL MILAN: DIFFICILE MA…

Le strade del calciomercato però seguono spesso traiettorie strane e il corteggiamento del Milan potrebbe fare effetto, perché in rossonero Falcao sarebbe al centro del progetto di rinascita di uno dei club più gloriosi a livello internazionale, prospettiva che potrebbe comunque affascinare l’attaccante colombiano. Quanto al costo, il prezzo del cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di euro e dunque non sarebbe un problema; il nodo, come detto, sarebbe semmai l’ingaggio e qui potrebbero tornare utili i buoni rapporti tra Marco Fassone e Jorge Mendes, il potente procuratore di Falcao, che potrebbero facilitare l'operazione. Il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2020 e i rossoneri potrebbero spalmarlo su più stagioni. In questo senso il fatto che Falcao fino al 12 giugno sia a Milanello certamente non è un male: lavora per i Mondiali, ma è chiaro che i contatti potrebbero essere approfonditi e il fascino di tanta storia potrebbe fare effetto…

