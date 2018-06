Gp Detroit 1 2018/ Indycar Series: streaming video e tv, orario e vincitore (oggi 2 giugno)

Diretta Gp Detroit 1 2018: info streaming video e tv della prima gara a Belle Isle park, dove fa tappa il campionato americano della Indycar Series 2018.

02 giugno 2018 Michela Colombo

Diretta Gp Detroit 1 (LaPresse - immagine di repertorio)

Si accenderà oggi il Gp di Detroit 1 2018, uno degli appuntamenti più attesi del campionato Indycar Series e che secondo il calendario ufficiale sarà replicato già domani, sempre sulla pista di Belle Isle Park. Da programma infatti la formula americana fa due tappe nella città del Michigan, specie dopo che l’appuntamento del Gp di Detroit è ritornato stabilmente nel calendario ufficiale nel 2011. Ma non è solo la sua formula o il suo particolare circuito a rendere tale tappa del campionato statunitense così importare: non dimentichiamo infatti che tale banco di prova arriva appena 7 giorni dopo la prestigiosa 102^ edizione della 500 Miglia di Indianapolis, che anche quest’anno ha regalato emozioni importanti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo che il Gp di Detroit 1 2018 di questa sera, il cui via è atteso alle ore 21.30 secondo il fuso orario italiano, sarà visibile in diretta tv. L’appuntamento sarà infatti sulla piattaforma di sky che ne detiene i diritti in esclusiva per l’Italia: per gli appassionati il canale di riferimento sarà Sky Sport 2 HD. Diretta streaming video dell’evento garantita per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

L’ULTIMA PROVA

Alla vigilia della prima prova per la stagione 2018 della Verizon Indycar Series a Detroit, diamo spazio al precedente appuntamento del campionato di formula americana: l’occasione dopo tutto è stata la prestigiosa 500 Miglia di Indianapolis. La gara, valevole per la formula Indy, ha ovviamente entusiasmato tutti i suoi tifosi per tutti i 200 giri effettuati nell’ovale dell’Indiana. La vittoria alla fine ha sorriso all’australiano Will Power del Team Penske: dietro di lui a podio Ed Carpenter (che aveva ottenuto la pole position nelle qualifiche) e Scott Dixon, già vincitore della prova nell’edizione 2008. Avevano poi completato la top ten alla bandiera a scacchi anche Rossi, Hunter-Rey, Pagenaud, Munoz, Newgarden, Wickens e Rahal: out nelle prime fasi il vincitore in carica Takuma Sato.

© Riproduzione Riservata.