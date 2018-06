Icardi via dall’Inter?/ Clausola valida a luglio, non tocca il Fair Play. Intanto Mauro va in vacanza

02 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Mauro Icardi - LaPresse

Il futuro di Mauro Icardi sarà un tormentone ancora a lungo, sul capitano dell’Inter continuano le indiscrezioni, le supposizioni, a volte anche le notizie errate che ne fanno comunque uno dei nomi più caldi del calciomercato italiano ma non solo. Nella ridda di ipotesi che sono state fatte su Icardi, è bene fare innanzitutto chiarezza su un punto fondamentale: la clausola, come noto, è valida solamente per l’estero e soprattutto solamente nella finestra temporale che va dal 1° al 15 luglio, dunque quando sarà già stato chiuso il bilancio della stagione attuale, che termina formalmente il 30 giugno. Di conseguenza, non può essere Icardi il sacrificato per mettersi a poso con il Fair Play finanziario della Uefa, o almeno non può esserlo aspettando un club che acquisti Mauro sfruttando la clausola - ci potrebbe naturalmente essere in questo mese una trattativa “normale”, ma in quel caso c’è il rischio che i potenziali acquirenti tirino sul prezzo sapendo che l’Inter ha bisogno di incassare entro il 30 giugno.

ICARDI, STALLO SUL RINNOVO?

Fatta questa fondamentale precisazione, resta il fatto che, a quanto pare, Mauro Icardi sarebbe partito per le vacanze (fatto certo e testimoniato dalle immancabili foto sui social network) senza prima avere contatti con la società per il rinnovo del contratto. Anche in questo caso, ogni spiegazione è valida: c’è chi la potrebbe leggere come un segnale di freddezza tra il capitano e la dirigenza e chi invece potrebbe sottolineare che, essendo il contratto attuale in scadenza solamente fra tre anni (30 giugno 2021), se ne potrebbe tranquillamente parlare al ritorno dalle vacanze, quando tra l’altro tutti avrebbero le idee molto più chiare circa la possibilità o meno che qualche top club straniero possa avvalersi della famosa clausola da 110 milioni per prendere Icardi - sempre che Mauro lo voglia. Quello che è certo è che seguendo le vicende del numero 9 nerazzurro non ci si annoia mai…

