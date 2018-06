Inghilterra Nigeria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inghilterra Nigeria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I Tre Leoni e le Super Aquile protagoniste di un'amichevole a Wembley

02 giugno 2018 Claudio Franceschini

Diretta Inghilterra Nigeria, amichevole (Foto LaPresse)

Inghilterra Nigeria, una delle amichevoli internazionali che giocano in queste settimane che anticipano i Mondiali, si gioca alle ore 18:15 di sabato 2 giugno nel tempio di Wembley: una partita che mette di fronte una squadra tra le migliori in Europa e nel mondo ma che da tempo va a caccia di un grande risultato mai arrivato, e una nazionale nell’élite del calcio africano che ha mostrato anche ottime cose quando è stata impegnata ai Mondiali, ma sembra aver perso un po’ di smalto negli ultimi anni e sta provando a ricostruire. Entrambe le squadre saranno comunque in Russia tra un paio di settimane, e dunque per entrambe si tratta di una partita vera; staremo a vedere come andranno le cose sul celebre prato verde di Londra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE INGHILTERRA NIGERIA

Inghilterra Nigeria verrà trasmessa in diretta tv, ma l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: il canale infatti è Fox Sports, disponibile al numero 204 del decoder di Sky. Gli stessi abbonati potranno naturalmente avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go, naturalmente usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’ultimo grande trionfo dell’Inghilterra è anche l’unico: il Mondiale del 1966 giocato in casa. Sono passati 52 anni, decisamente troppo per una nazionale che nei suoi primi anni - e a dire il vero ancora per molto tempo a seguire - si è sempre professata come “superiore” per aver inventato il gioco, ma che a dire il vero in ambito internazionale non è mai riuscita a imporsi. Ormai le delusioni sono troppe: se pensiamo che da quel titolo casalingo l’Inghilterra ha raggiunto la semifinale Mondiale una sola volta (nel 1990) la portata dell’attesa in patria è decisamente evidente; in Russia ci sarà un’altra occasione per provare a entrare nella storia e prendersi la gloria, ma non sarà affatto semplice anche perchè questa nazionale sembra essere in ricostruzione. La Nigeria ha colto invece una vittoria anche inattesa in Coppa d’Africa, ma sono ormai passati cinque anni e nelle ultime due edizioni le Super Aquile non si sono nemmeno qualificate; ai Mondiali però per tre volte su cinque questa nazionale è stata in grado di raggiungere gli ottavi e almeno in una occasione, cioè nel 1994 contro l’Italia, è andata davvero ad un passo dall’entrare nelle otto regine. Una squadra dunque da non sottovalutare, che però ci dovrà scusare se per una volta sotto i riflettori mettiamo l’Inghilterra; i tre leoni saranno in prima fila nelle attenzioni degli addetti ai lavori anche in Russia, ma intanto iniziano a svelarsi.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA NIGERIA

Il modulo di riferimento di Gareth Southgate è un 3-1-4-2: ancora assenti i calciatori del Liverpool che hanno giocato la finale di Champions League, ma si tratta di fatto di soli due elementi. In porta è rivoluzione: il portiere dovrebbe essere Pickford, già titolare dell’Under 21, con una linea difensiva nella quale Walker potrebbe adattarsi a centrale al fianco di Stones e Gary Cahill, anche se ultimamente ha giocato poco. A destra il ballottaggio, oltre allo stesso laterale del Manchester City, riguarda Trippier e Alexander-Arnold mentre a sinistra il favorito è Ashley Young; Eric Dier ha il compito di fare da schermo a una linea di mezzepunte nella quale agiscono in posizione centrale Dele Alli e Lingard. Davanti, Vardy e Kane possono giocare insieme ma in alternativa potrebbe essere scelto Sterling, utile eventualmente per agire anche qualche passo più indietro. La Nigeria del tedesco Gernot Rohr si schiera con un 4-3-3: in porta Uzoho, difesa con Troost-Ekong e Awaziem centrali coadiuvati dai due terzini Ebuehi e Idowu. In mediana nomi noti: Onazi (ex Lazio) e Obi Mikel si giocano il posto, sulle mezzali probabile l’utilizzo di Joel Obi e Ndidi. Iwobi sarà avanzato sull’esterno destro nel tridente offensivo; dall’altra parte Victor Moses, la prima punta sarà invece Musa ma occhio anche all’attaccante del Crotone Simy, che ha chiuso il campionato di Serie A in netta ascesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente l’Inghilterra parte nettamente favorita per questa amichevole: il segno 1 per la sua vittoria, secondo quello che ha stabilito l’agenzia di scommesse Snai, vale infatti 1,40 contro la quota di 8,00 che accompagna il segno 2, che dovrete giocare qualora pensiate che la Nigeria avrà la meglio. L’eventualità del pareggio è indicata dal segno X e, se in questa partita le cose dovessero andare in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 4,25 volte la cifra che avrete pensato di investire con questo bookmaker.

