Italia Iran/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Nations League maschile)

Diretta Italia Iran: info streaming video e tv della partita, nella seconda settimana della Nations League San Juan. Ecco la sfida con la nazionale di Kolakovic.

02 giugno 2018 Michela Colombo

Diretta Italia Iran (LaPresse)

Italia-Iran è la partita in programma oggi sabato 2 giugno 2018 a San Juan in Argentina: fischio d’inizio atteso alle ore 23.10 secondo il fuso orario italiano, ma ricordiamo che saranno le ore 18.10 locali. Secondo banco di prova in questa seconda settimana della Volleyball Nations League per la nazionale del ct Blengini che già tante soddisfazioni ha regalato a tutti gli appassionati: di fronte oggi un nuovo avversario ben temibile, come la nazionale guidata dal ct Igor Kolakovic. Benche la formazione iraniana sia solo di recente formazione, sotto la guida del tecnico di Podgorica (già allenatore di grande successo con la nazionale Serba), la squadra è molto cresciuta e può affacciarsi alla partita anche con gli azzurri senza alcuna paura o particolare riguardo. Ecco quindi che l’Italia oggi dovrà fare davvero attenzione a non concedere alcun spazio agli avversari.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Italia e Iran attesa alle ore 23.10 italiane sarà visibile in diretta tv: in questo caso l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà al canale Raisport + (numero 57 del digitale terrestre). Diretta streaming video del match degli azzurri ovviamente dalle ore 23.10 disponibile attraverso il portale gratuito raiplay.it.

ITALIA IRAN, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

LO STORICO

Prima di dare la parola al campo per uno dei match più attesi di questa settimana degli azzurri in Argentina, impegnati nella Volleyball Nations League, non possiamo prescindere dal lungo storico recente che i due club condividono. Ecco quindi che dati alla mano vediamo che dal 2010 a oggi Italia e Iran si sono trovate faccia a faccia in ben 19 occasioni tra World League. Giochi Olimpici, Mondiali e Grand Champions Cup: in tutto si contano ben 10 affermazioni da parte degli azzurri, che pure hanno spesso faticato contro la formazione iraniana, specialmente quando alla guida della squadra nazionale vi fu Julio Velasco, che di fatto impostò anche i futuri successi. Ricordiamo infin che l’ultimo testa a testa tra le due nazionali risale alla Grand Champions cup del 2017, e il match fu disputato quindi il 12 settembre scorso. Allora gli azzurri vennero sconfitti al tie break dall’Iran: al termine dl’Italia chiuse la competizione seconda davanti all’Iran mentre la vittoria fu del Brasile.

