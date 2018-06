Milinkovic Savic alla Juventus/ Pjaca possibile contropartita. Elkann: dopo il Mondiale...

02 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Sergej Milinkovic Savic (LaPresse)

Sergej Milinkovic Savic continua a far parlare di sé, perché è uno dei nomi più caldi del calciomercato in Italia e non solo, con una quotazione che potrebbe addirittura superare i 120 milioni di euro, cifra che Claudio Lotito ha giudicato essere insufficiente. Trattare con il presidente della Lazio non è mai facile e di certo il serbo è il suo ‘tesoretto’: i biancocelesti non hanno esigenza di vendere, dunque Lotito potrà fare il prezzo che vuole e poi starà ai potenziali acquirenti riuscire a convincerlo. Tuttavia è chiaro che la mancata qualificazione in Champions League abbia indebolito la posizione della Lazio, perché per un giocatore del livello di Milinkovic Savic il palcoscenico naturale è proprio la Champions. La Juventus dunque ci proverà, magari provando ad inserire anche una contropartita tecnica per abbassare la spesa, sempre ammesso che questa soluzione possa essere gradita a Lotito, il che a dire il vero è ancora tutto da dimostrare.

ELKANN PARLA DI MILINKOVIC SAVIC

Come riportato da Tuttosport, il nome che la Juventus potrebbe mettere sul piatto e che potrebbe fare molto comodo a Simone Inzaghi è Marko Pjaca, da gennaio in prestito allo Schalke 04 dove però non ha brillato: appena 9 le presenze con 2 reti, in estate tornerà in bianconero ma è possibile che ci rimanga per poco tempo. Di Milinkovic Savic ha parlato anche John Elkann, il presidente di Fca ed Exor, cioè della holding che controlla la Juventus: solo un accenno di sfuggita da parte del nuovo punto di riferimento della famiglia Agnelli, ma comunque significativo. “Non ho molto da dire oggi” sono state le sue parole, ma considerando che per il serbo va messa in conto una spesa di almeno 120 milioni è comunque un segnale d’attenzione. Lo stesso Elkann ha anche segnalato che il calciomercato negli anni dei Mondiali è particolare: servirà dunque pazienza, sperando che Milinkovic Savic non faccia faville, perché altrimenti il prezzo potrebbe salire ulteriormente.

