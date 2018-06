Pro Patria Vibonese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Pro Patria Vibonese streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della finale scudetto della Serie D (oggi sabato 2 giugno)

02 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pro Patria Vibonese (LaPresse)

Pro Patria Vibonese, diretta dall’arbitro Maria Marotta della sezione Aia di Sapri, si gioca oggi pomeriggio sabato 2 giugno 2018 alle ore 17.00 presso lo stadio Fedini di San Giovanni Valdarno ed è l’ultimo atto della stagione di Serie D. Pro Patria Vibonese sarà infatti la finale scudetto che assegnerà il titolo italiano di categoria: soddisfazione tutto sommato simbolica, dal momento che la Poule Scudetto ha coinvolto le nove squadre vincitrici dei gironi, che in quanto tali avevano già raggiunto il vero obiettivo stagionale e cioè la promozione in Serie C, tuttavia vincere un trofeo è sempre una grande soddisfazione e certamente - giunti a questo punto - nessuno vorrà lasciarsi sfuggire la possibilità di diventare campioni d’Italia, anche se della Serie D 2017-2018.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Pro Patria Vibonese, pur essendo la finale scudetto di Serie D, non sarà visibile oggi pomeriggio in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Di conseguenza, potranno essere punti di riferimento indispensabili i siti Internet e i profili social network ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA VIBONESE

Parlando delle probabili formazioni per la partita di San Giovanni Valdarno, per la Pro Patria allenata da Ivan Javorcic possiamo ipotizzare il modulo 3-5-2 con Zaro, Chiarion e Molnar a formare la retroguardia a tre davanti all’estremo difensore Guadagnin; gli esterni dovrebbero essere Colombo a destra e Ugo a sinistra, mentre nel cuore della mediana agirà Ghioldi, affiancato dalle mezzali Disabato e Mozzanica. Infine il tandem d’attacco, che dovrebbe vedere titolari Gucci e Le Noci. Per quanto riguarda invece la Vibonese di Nevio Orlandi, si può disegnare un 4-4-2 con Mengoni in porta, Silvestri e Altobello difensori centrali, Malberti terzino destro e Tito sulla corsia di sinistra per completare la difesa. A centrocampo ecco in mediana la coppia formata da Obodo e Ba, mentre gli esterni dovrebbero essere Ciotti a destra e Sowe a sinistra. Infine Allegretti e Bubas sono i candidati ad essere titolari in attacco.

