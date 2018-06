Red Bull Cliff Diving 2018/ Tuffi, streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Texas)

Diretta Red bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv, vincitore e orario della prima tappa della World Series. Il Campionato dei tuffi da grandi altezze parte dal Texas.

02 giugno 2018 Michela Colombo

Diretta Red Bull Cliff Diving 2018 - Texas (LaPresse)

Parte dal grande stato del Texas la Red Bull Cliff Diving 2018: la World Series del tuffi dalle altezze vertiginose ha quindi inizio oggi sabato 2 giugno : primo banco di prova l’Hell’s Gate, l'iconica formazione rocciosa da cui i partecipanti si tufferanno nel bacino idrico del Possum Kingdom Lake. Come possiamo immaginare la gara è ben più che adrenalinica: rivediamo quindi le principali caratteristiche di questo campionato Mondiale di Cliff Diving. Ricordiamo infatti che in Texas come nelle altre sei tappe del Red Bull Cliff Diving 2018 uomini e donne si sfideranno in trick e tuffi incredibili da altezze vertiginose; le piattaforme di partenza infatti saranno poste tra i 26 e i 28 metri di altezza. Per quanto riguarda il sistema di punteggi, ovviamente come per la disciplina olimpica dei tuffi delle grandi altezze e in generale per questo tipo di sport ci sono dei giudici (ognuno può votare da 0 a 10 senza alcun ausilio esterno). Il sistema dei punti è stato rinnovato a partire a 2012, e da allora il migliore di ogni tappa della World Series riceve ben 200 punti, validi per la classifica generale: al termine del torneo i migliori sei tuffatori potranno ripresentarsi di diritto alla prossima stagione della Red Bull Cliff Diving.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Chiaramente non è prevista una diretta tv della gara in Texas della Red Bull Cliff Diving 2018, che ricordiamo avrà inizio alle ore 22.15 secondo il fuso orario italiano. Segnaliamo però per tutti gli appassionati di questo spettacolare ed emozionante sport la possibilità di seguire l’evento a stelle e strisce in diretta streaming video. L’appuntamento infatti sarà visibile (dalle ore 22.15) sul portale gratuito www.redbullcliffdibing.com, oltre che su Redbull TV, e i canali social del campionato 2018.

I PROTAGONISTI

Ricordato la formula e il regolamento di questa adrenalinica competizione, chi saranno i tuffatori che sfideranno altezze vertiginose offrendoci uno spettacolo unico nel suo genere? Come abbiamo detto sulla piattaforma, in primis quella di oggi in Texas ci saranno donne e uomini e per la precisione 6 tuffatrici, e 10 tuffatori, dove spicca ovviamente l’azzurro Alessandro De Rose, vincitore l’anno scorso della finalissima di Polignano a Mare. Il nome da tenere d’occhio oggi per sull’Hell’s Gate è però quello del campione in carica della World Series Jonathan Paredes (che ha chiuso la precedente edizione con ben 720 punti): il messicano vorrà subito riproporsi come l’uomo da battere nella Red bull Cliff Diving 2018 e proprio qua in Texas ha sempre raccolto giudizi molto positivi.

