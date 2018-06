Roland Garros 2018/ Diretta Fognini Edmund streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Roland Garros 2018, info streaming video e tv: Fabio Fognini affronta Kyle Edmund nel terzo turno del torneo dello Slam, in campo anche i numeri 1 Rafa Nadal e Simona Halep

02 giugno 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roland Garros 2018: Fabio Fognini impegnato nel 3^ turno (Foto LaPresse)

Si apre un’altra giornata al Roland Garros 2018: quella di sabato 2 giugno vedrà chiudersi il terzo turno, con i match che come di consueto inizieranno alle ore 11:00. I tanti protagonisti a Parigi vanno a caccia dell’ingresso nella seconda settimana dello Slam; tra questi anche Fabio Fognini, che sta attraversando un ottimo periodo e dopo i quarti di finale a Roma (e la semifinale a Ginevra, appuntamento meno prestigioso ma comunque importante), cerca un risultato di grande prestigio volendo bissare gli ottavi già centrati agli Australian Open. Il suo avversario è Kyle Edmund ed è sicuramente temibile, ma siamo sulla terra rossa dove il sanremese sicuramente parte con qualcosa di più, ed è questo che dovrà far valere per migliorare ancora.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS

Il Roland Garros 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, e dunque a poter assistere alle immagini saranno i possessori di un abbonamento al satellite o al digitale terrestre a pagamento. I primi potranno anche seguire le partite di Parigi su Sky Go, in generale la diretta streaming video sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà possibile abbonarsi pagando una quota. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, e i relativi account messi a disposizione sui social network: facebook.com/RolandGarros e, su Twitter, @rolandgarros.

FOGNINI EDMUND

Sarà il primo incrocio assoluto tra Fognini ed Edmund, che appartengono a due generazioni diverse: Fabio ha appena compiuto 31 anni e si avvia alla parte conclusiva della carriera, il britannico invece ha 23 anni e, per quanto sia una presenza costante sul circuito da qualche tempo, è appena agli inizi. Un giocatore destinato a raccogliere la bandiera della Union Jack dalle mani di Andy Murray, e che in assenza del due volte campione di Wimbledon ha già dimostrato di poter incidere eccome: a gennaio si è preso la semifinale degli Australian Open (prima volta in uno Slam) ma già un anno e mezzo prima aveva raggiunto gli ottavi a Flushing Meadows. Sui campi di New York aveva raggiunto ancora sedicenne la finale juniores: è incredibile pensare oggi che l’aveva persa contro Jiri Vesely, rimasto un buon giocatore e poco altro; Edmund è entrato nel Roland Garros 2018 come numero 17 Atp e dunque in questo momento la sua classifica è migliore di quella di Fognini, ma come detto il nostro tennista ha per esperienza e adattabilità alla terra i suoi punti di forza, e dunque possiamo dire senza esagerazioni che il naturale favorito sia lui.

I BIG MATCH

La giornata odierna del Roland Garros 2018 ci regala altri match da non perdere: Rafa Nadal continua la sua corsa verso l’undicesimo titolo parigino, oggi l’asticella si alza perchè il suo avversario è quel Richard Gasquet che ha altrettanta esperienza (i due sono coetanei) ed è forse l’unico giocatore che sul centrale abbia più pubblico a favore, visto che gioca in casa. Un eterno incompiuto, con un talento che avrebbe meritato ben altro palmarès; il grande favorito resta comunque il numero 1 che, guardando al tabellone, ha praticamente un’autostrada almeno fino alla semifinale. Nel tabellone femminile il big match è senza ombra di dubbio quello tra Maria Sharapova e Karolina Pliskova: la russa ha vinto per due volte il Roland Garros ma dopo l’anno e mezzo di inattività ha scoperto che rientrare sul circuito ed essere competitiva è più complicato di quanto potesse pensare, anche se sta ritrovando le sensazioni passate. La ceca corre per la prima posizione mondiale ma è ancora una grande incompiuta, nel senso che non ha ancora vinto uno Slam e fino a qui ha giocato soltanto una finale. Tuttavia questo potrebbe essere l’anno buono, a patto che ancora una volta non crolli sul più bello.

