Strootman all'Inter/ Clausola più bassa? Che duello fra Spalletti e Di Francesco!

Strootman all'Inter, clausola più bassa? La cifra per togliere l'olandese alla Roma potrebbe essere più favorevole ai nerazzurri, che duello fra Spalletti e Di Francesco!

02 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Kevin Strootman (LaPresse)

Kevin Strootman potrebbe davvero passare dalla Roma all’Inter? Ci sono segnali contrastanti, alcuni che fanno pensare che questo affare di calciomercato sia possibile ed altri che invece mettono tutta in salita la strada per i nerazzurri. Vediamoli dunque, cominciando dai punti che fanno sperare l’Inter. Il primo è la presenza di Luciano Spalletti, che di Strootman ha grande stima e che naturalmente conosce benissimo il centrocampista olandese, discorso che d’altronde vale anche per Radja Nainggolan. Inoltre, la clausola che lo lega alla Roma adesso sarebbe più bassa rispetto a quando era stata stipulata, perché sarebbe a effetto discendente con il passare delle varie sessioni di mercato; dunque adesso si assesterebbe a circa 32 milioni. Una bella notizia per l’Inter, che non dovrebbe fare spese folli per Strootman, fermo restando che fino al 30 giugno la priorità resta quella di sistemare i conti in ossequio al FairPlay Finanziario della Uefa e che l’abbassamento della clausola farebbe piacere anche alle altre società interessate all’olandese.

STROOTMAN ALL’INTER? PUNTI A FAVORE E CONTRO

Passiamo dunque a considerare i punti secondo i quali Kevin Strootman non passerebbe all’Inter e magari a nessun’altra squadra, rimanendo dunque alla Roma. Se Spalletti lo apprezza, Eusebio Di Francesco certamente non è da meno: l’attuale allenatore della Roma di Strootman apprezza disponibilità tattica e capacità di spronare i compagni, anche in allenamento, come dimostra il fatto che sia un elemento praticamente intoccabile, quando è disponibile. Il ruolo dio Kevin Strootman all’interno della Roma è sempre più importante, come è d’altronde giusto per un giocatore che ormai veste il giallorosso da ben cinque anni, un leader riconosciuto da compagni di squadra, allenatori e tifosi. Strootman è legatissimo a squadra e città, inoltre l’eccellente cammino nell’ultima edizione della Champions League ha dimostrato che anche con la Roma si possono fare grandi cose e pure questo è un aspetto importante. Insomma, regna l’incertezza: il futuro di Kevin Strootman ha tutte le caratteristiche per diventare un tormentone.

© Riproduzione Riservata.