Video/ Francia-Italia (3-1): highlights e gol della partita (amichevole)

Video Francia Italia (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, valida come amichevole, disputatasi ieri 1 giugno 2018 all'Allianz Riviera di Nizza.

02 giugno 2018 Stefano Belli

Video Francia Italia (LaPresse)

Ci vorrà ancora un bel po' di tempo prima di rivedere un'Italia competitiva in grado di dare filo da torcere alle migliori nazionali del pianeta: il test match di Nizza contro la Francia ci ha detto che il nuovo ct Roberto Mancini dovrà rimboccarsi le maniche per spremere come limoni i suoi giocatori e fargli tirar fuori il massimo, un po' come fece Antonio Conte che agli europei 2016 mise gli azzurri nelle condizioni di arrivare fino ai quarti e di arrendersi alla Germania solamente ai calci di rigore, facendo stancare i tedeschi che poi pagarono il conto nella gara successiva proprio contro i transalpini. Che oggi hanno tutte le carte in regola per andare fino in fondo nei prossimi mondiali che partiranno in Russia tra due settimane: Deschamps ha a disposizione una squadra di grandi campioni, in attacco il tridente Mbappé-Griezmann-Dembelé promette faville, e dire che mancano gente come Benzema (fuori dal giro) e Payet (fuori per infortunio), senza dimenticarci di Giroud e Thauvin che possono tranquillamente dire la loro e far rifiatare i titolarissimi. A centrocampo Kanté giganteggia e se dovesse svegliarsi anche Pogba la linea mediana dei bleus diventerebbe devastante. L'unico punto debole della Francia potrebbe essere rappresentato dalla difesa, non a caso gli azzurri nell'arco dei novanta minuti hanno avuto più di un'occasione per segnare, riuscendoci con Bonucci che nel primo tempo ha accorciato le distanze riaprendo una partita che sembrava già chiusa alla mezz'ora. Tecnicamente non c'è stata storia, Francia troppo forte, e anche sul livello fisico gli uomini di Mancini non potevano assolutamente competere con quelli di Deschamps. Tuttavia la nazionale italiana ha il tempo di migliorare (fare peggio di così, francamente, è davvero difficile) e di rimettersi in carreggiata, mancano due anni agli europei del 2020 che potrebbero restituirci un ruolo da protagonisti dopo l'attuale passaggio a vuoto.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara Roberto Mancini, CT della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Rai 1: "Non è mai piacevole perdere, anche se partite come questa ci aiuteranno indubbiamente a crescere. Sull'1-2 abbiamo avuto qualche opportunità per pareggiare, ma il divario tecnico resta notevole. Gara completamente diversa da quella contro l'Arabia Saudita, i debuttanti si sono imposti con grande personalità, se continueremo a mantenerci sulla retta via già tra un anno potremo avvicinarci al livello delle migliori nazionali".

Ha parlato anche il capitano dell'Italia, Leonardo Bonucci: "Dalle sconfitte va tratto quello che c'è da migliorare, capire gli errori compiuti e fare in modo di non ripeterli, potevamo sicuramente fare qualcosa di meglio in zona d'attacco. Il gol? Con Balotelli avevamo studiato uno schema, per fortuna è andato tutto bene. Con questi giovani possiamo soltanto crescere, la Francia ha parecchi ragazzi esperti che giocano tutti in top club, non mi sorprende che sia tra le favorite al mondiale". All'ennesima domanda su Balotelli, però, il difensore del Milan sbotta in diretta tv: "Basta parlare sempre e soltanto di lui, così gli mettete troppa pressione. È un giocatore come gli altri che si allena, scende in campo per dare il meglio e può sbagliare. Non esiste solo lui, parlate anche di noi ogni tanto".

Più rilassate le dichiarazioni di Federico Chiesa: "Siamo sulla buona strada, dobbiamo migliorare tanto ma sono sicuro che diventeremo una grande nazionale, nella ripresa meritavamo il pareggio, questa sconfitta ci serva da lezione per crescere e andare avanti, imparando dai nostri errori. Sono a disposizione del mister, appena mi ha chiamato in causa ho dato il 100%. La Francia ha grandissimi campioni: Griezmann, Mbappé, Dembelé, vederli da vicino è qualcosa di impressionante, i transalpini hanno tutte le carte in regola per vincere il mondiale".

IL TABELLINO

ITALIA-FRANCIA 1-3 (1-2)

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D'Ambrosio (74' Florenzi), Caldara, Bonucci, De Sciglio; Mandragora, Jorginho (78' Bonaventura), Pellegrini (66' Cristante); Berardi (74' Insigne), Balotelli (86' Belotti), Chiesa (88' Zappacosta). All. Roberto Mancini.



FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Rami, Umtiti, Lucas Hernandez (62' Mendy); Tolisso (77' Matuidi), Kanté, Pogba (87' N'Zonzi); Mbappé (83' Thauvin), Griezmann (77' Giroud), Dembelé (70' Lemar). All. Didier Deschamps.



ARBITRO: Anthony Taylor (ENG).



AMMONITI: Pellegrini (I).



RECUPERO: 2' pt e 0' st.



MARCATORI: 8' Umtiti (F), 29' rig. Griezmann (F), 36' Bonucci (I), 63' Dembelé (F).

