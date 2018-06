Amichevoli Nazionali/ Risultati live, diretta gol e programma dei match (oggi 3 giugno 2018)

Amichevoli nazionali: risultati live, programma dei match e diretta gol delle partite programmate per questa domenica 3 giugno 2018. In campo Brasile, Spagna e Svizzera.

03 giugno 2018 Michela Colombo

Risultati Amichevoli nazionali (LaPresse)

Mancano sempre meno giorni al Mondiale 2018 di Russia: ecco quindi che anche oggi domenica 3 giugno le varie nazionali scenderanno in campo per disputare alcune amichevoli di grande prestigio. In campo per oggi non ci saranno solo le formazioni che hanno ottenuto un pass per la manifestazione iridata, ma anche nazionali che purtroppo dovranno rimandare al 2022 il sogno mondiale: non per questo i match messi in programma oggi saranno meno significativi. Tanti quindi i protagonisti in questa ennesima giornata dedicata alle amichevoli tra nazionali: su tutti ovviamente spiccano il Brasile e le formazioni europee di Spagna, Croazia e Svizzera. Da non sottovalutare poi la presenza oggi di Albania e Ucraina: sarà quindi scontro tra Mister Panucci e Mister Shevchenko, ora nelle vesti di allenatori.

IL PROGRAMMA

Come possiamo immaginare il programma delle amichevoli nazionali appare ben fitto anche oggi: abbiamo già ricordato che mancano appena 11 giorni prima del match di aperura dei Mondiali di Russia 2018, che verranno inaugurati dalla sfida tra Russia e Arabia Saudita. Curiosamente proprio gli arabi saranno oggi in campo: alle ore 20.00 avrà inizio la sfida amichevole con il Perù. Ma procedendo in ordine cronologico va detto che son i brasiliani i primi a scendere in campo: il test match tra Croazia e Brasile è infatti atteso alle ore 16.00 ad Anfield, Liverpool. Alla stessa ore e quindi alle 16.00 di pomeriggio avrà poi inizio la sfida tra Ucraina e Albania, che avrà invece luogo a Ginevra: due nazionali che non partecipando ai Mondiali, si preparano solo in vista della Nations League della Uefa. Alle ore 19.00 sarà poi la volta di Costarica-Irlanda del nord: per i match serali ecco poi Arabia Saudita-Perù. A chiudere il programma delle amichevoli nazionali sarà poi la sfida attesissima allo Estadio della Ceramica (casa del Villarreal) tra Spagna e Svizzera, prevista alle ore 21.00. Entrambe le compagini sono pronte ad esordire ai Mondiali di Russia, pure in due gironi diversi ma ostici.

CALENDARIO E RISULTATI AMICHEVOLI

Ore 16.00 Croazia Brasile

Ore 16.00 Ucraina Albania

Ore 19.00 Costarica Irlanda del nord

Ore 20.00 Arabia Saudita Perù

Ore 21.00 Spagna Svizzera

