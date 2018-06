Brasile Croazia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brasile Croazia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live delal prestigiosa partita amichevole ad Anfield (oggi 3 giugno)

03 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Brasile Croazia - LaPresse

Brasile Croazia è la prestigiosa amichevole internazionale che le due formazioni disputeranno alle ore 16.00 italiane di questo pomeriggio nello splendido scenario dello stadio di Anfield Road a Liverpool nel loro cammino di preparazione verso i Mondiali di Russia 2018 che vedranno certamente protagonisti sia i verdeoro sia gli slavi. Una partita dunque di grande livello, che darà risposte importanti sul Brasile del c.t. Tite, che si presenterà ai Mondiali come una delle grandi favorite, come d’altronde quasi sempre succede ai ‘pentacampioni’ verdeoro, ma che sarà molto significativa anche per i croati allenati da Zlatko Dalic, che hanno tutte le qualità per ambire ad essere una delle mine vaganti del torneo iridato che avrà inizio in Russia fra una decina di giorni. Essendo anche due squadre che sanno giocare bene al calcio, l’auspicio è che si possa anche assistere a una sfida piacevole ed emozionante, quello che ci vuole per gli appassionati in una estate che non vedrà l’Italia in gioco ai Mondiali.

BRASILE CROAZIA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Purtroppo dobbiamo segnalare che l’amichevole Brasile Croazia non sarà trasmessa da canali in italiano né in diretta tv né in diretta streaming video, di conseguenza gli appassionati che volessero avere notizie in tempo reale circa la partita di Anfield potranno fare affidamento soprattutto sui siti e gli account ufficiali sui social network delle due Nazionali.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE CROAZIA

Parlando di probabili formazioni, è chiaro che in Brasile Croazia entrambi gli allenatori cercheranno di dare minuti a quanto più giocatori possibili. Ricordiamo allora quali sono i convocati di queste due Nazionali: Tite per il Brasile ha chiamato i portieri Alisson, Ederson e Cassio; i difensori sono Thiago Silva, Miranda, Marquinhos, Geromel, Marcelo, Danilo, Filipe Luis e Fagner. A centrocampo ecco invece Casemiro, Fred, Paulinho, Renato Augusto, Fernandinho, Willian e Coutinho; abbiamo dunque già letto alcuni nomi dalle caratteristiche chiaramente offensive, ma gli attaccanti veri e propri saranno Neymar, Gabriel Jesus, Firmino, Douglas Costa e Taison. Per la Croazia ecco invece i portieri Subasic, L. Kalinic e Livakovic; i difensori Corluka, Vida, Strinic, Lovren, Vrsaljko, Pivaric, Jedvaj, Mitrovic e Caleta-Car; per il centrocampo Modric, Rakitic, Kovacic, Badelj, Brozovic e Bradaric, infine gli attaccanti Mandzukic, Kalinic, Kramaric, Pjaca, Rebic e Perisic. Il totale fa 24, il c.t. dovrà infatti ancora operare un ultimo taglio.

PRONOSTICO E QUOTE

Brasile Croazia vedrà largamente favoriti i verdeoro, almeno secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse sportive Snai che appoggia in modo deciso la squadra sudamericana: infatti il segno 1 che indica una vittoria del Brasile formalmente “in casa” ad Anfield pagherebbe appena 1,45 volte la posta in palio, mentre per un pareggio (naturalmente segno X) si sale a quota 4,00 per arrivare infine a 7,00 in caso di vittoria della Croazia e di conseguenza del segno 2.

© Riproduzione Riservata.