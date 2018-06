Catania Feralpisalò/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Catania Feralpisalò, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Massimino si gioca la partita valida per il ritorno dei quarti playoff di Serie C

03 giugno 2018 Claudio Franceschini

Diretta Catania Feralpisalò, ritorno quarti playoff Serie C (Foto LaPresse)

Catania Feralpisalò, che sarà diretta dal signor Amabile, si gioca alle ore 20:30 di domenica 3 giugno e rappresenta il ritorno dei quarti di finale playoff nel campionato di Serie C 2017-2018. La formula è la stessa che regola il turno precedente: in caso di uguale differenza reti tra le due squadre, a qualificarsi sarà quella meglio piazzata nella classifica della stagione regolare. Dunque il Catania, che ha anche il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno; al Massimino dunque, poichè la regola sui gol segnati in trasferta non esiste, gli etnei potranno anche accontentarsi di pareggiare 0-0 per volare in semifinale, e avvicinare così la promozione in Serie B. La Feralpisalò dunque ha bisogno di vincere: nessun altro risultato le garantirebbe il passaggio del turno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Catania Feralpisalò non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre avrete a disposizione il servizio garantito da elevensports.it: la piattaforma che ha preso il posto del vecchio Sportube fornisce infatti la diretta streaming video di tutte le partite del campionato di Serie C, che si potranno seguire su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per accedere alle immagini potrete abbonarvi al servizio, pagando una quota, oppure di volta in volta scegliere di acquistare il singolo evento.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il gol che Francesco Ripa ha segnato mercoledì sera è stato provvidenziale: il Catania era stato colpito nel recupero del primo tempo, e il rigore di Simone Guerra avrebbe potuto tagliare le gambe a tante avversarie. La Feralpisalò però non ha saputo trovare il colpo del ko, e così gli etnei hanno fatto valere la loro qualità e la loro esperienza e si sono presi un pareggio importantissimo; un Catania che ha senza dubbio sofferto ma che, considerando che non giocava da quasi un mese e affrontava una squadra in palla e in ritmo, ha centrato un risultato positivo e soprattutto quello che voleva: non perdere in trasferta. La pressione adesso è tutta sulla Feralpisalò: sicuramente i Leoni del Garda non pensavano di trovarsi ad un gol dalla qualificazione alla semifinale playoff, ma il loro campionato dice che avrebbero anche potuto qualificarsi con una classifica migliore e gli spareggi raccontano invece di una squadra che, messa alle strette e con le spalle al muro, è in grado di fornire grandi prestazioni. Lo si è visto nel turno precedente: il Catania dunque deve stare ben attento a non sottovalutare l’impegno dando per scontato il passaggio del turno, la partita al Massimino sarà invece tutta da giocare.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA FERALPISALO’

Le formazioni non dovrebbero cambiare rispetto alla sfida del Turina: Catania dunque in campo con il 3-5-2 nel quale Aya comanda la retroguardia a protezione di Pisseri, con Bogdan e Blondett che completano il reparto. Fondamentale il lavoro sugli esterni garantito da Barisic e Porcino, le geometrie di Lodi saranno utili davanti alla difesa, Giuseppe Rizzo e capitan Biagianti gli daranno una mano con la loro esperienza provando ad aumentare più che altro la densità in mediana. Ripa, grazie al gol realizzato all’andata, potrebbe essersi guadagnato una maglia da titolare al fianco di Curiale che va verso la conferma. Feralpisalò schierata a specchio, con Ferretti e Guerra punti fermi davanti; Raffaello il playmaker coadiuvato da Magnino e Staiti che si piazzeranno sugli interni di centrocampo, ad allargare il gioco penseranno invece Parodi e Martin anche se Mimmo Toscano pensa a Voltan, che garantirebbe maggiore spinta offensiva. Dietro ecco una linea con Tantardini, Paolo Marchi e capitan Ranellucci davanti al portiere Livieri.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Catania è considerato nettamente favorito per la partita di questa sera contro la FeralpiSalò, come indicano in modo chiaro le quote proposte dall'agenzia di scommesse sportive Eurobet. Il segno 1 per la vittoria dei siciliani è infatti quotato a 1,65; inoltre, al Catania per raggiungere la qualificazione basterebbe anche il pareggio e il segno X è proposto alla quota di 3,50. Se invece credete nel colpaccio esterno della FeralpiSalò, potreste mettere a segno una bella vincita: il segno 2 infatti vi farebbe vincere 5,20 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.