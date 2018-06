Cittadella Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (playoff)

Diretta Cittadella Bari, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Turno preliminare dei playoff di Serie B, al Tombolato si gioca in gara secca

03 giugno 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cittadella Bari, turno preliminare playoff Serie B (Foto LaPresse)

Cittadella Bari, partita che viene diretta dal signor Ghersini, apre i playoff di Serie B 2017-2018: si gioca alle ore 18:30 di domenica 3 giugno. Parte la corsa alla terza promozione in A, dopo che la stagione regolare ha premiato Empoli e Parma: un posto disponibile, riservato alla squadra che passerà attraverso le varie fasi degli spareggi. Il turno preliminare si disputa in gara secca, e prevede i tempi supplementari in caso di parità al 90’; se però il risultato dovesse rimanere in equilibrio, non si andrebbe ai calci di rigore ma a passare il turno (andando a sfidare il Palermo, direttamente qualificato per la semifinale) sarebbe la squadra meglio piazzata in classifica, cioè il Cittadella che dunque ha un vantaggio sostanziale in più oltre a quello di poter giocare in casa, grazie alla decisione in extremis della Giustizia Sportiva che ha penalizzato di due punti il Bari per mancati pagamenti nel corso della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Bari sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali della televisione satellitare a pagamento: l’appuntamento è con Sky Sport 1, Sky Super Calcio o Sky Calcio 1 con possibilità, per chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio, di acquistare il singolo evento utilizzando il codice specifico. In assenza di un televisore come sempre si potrà seguire la partita in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

Le due squadre - almeno per quanto riguarda il campo - sono divise da un solo punto in classifica, il che significa che c’è stato davvero tanto equilibrio e che la sfida si annuncia incerta; entrambe hanno anche lottato per la promozione diretta ma, a dire il vero, per tutta la stagione hanno avuto sempre qualcosa in meno rispetto alle prime quattro. Il Bari chiude comunque con segno positivo, avendo vinto tre delle ultime cinque partite; ha perso una sola volta (a Parma) nelle ultime nove e due volte in 18 partite, però ha pareggiato tanto e questo gli ha fatto perdere posizioni utili in classifica. Cambia comunque poco, ma il Bari ha perso all'ultimo il vantaggio del fattore campo e di conseguenza dovrà rivedere i suoi piani per questa doppia sfida. Il Cittadella sta anche meglio dei pugliesi: quattro vittorie nelle ultime sei e imbattibilità che dura da otto partite, ma i veneti a metà marzo erano ancora in corsa per salire subito in Serie A e si sono dovuti arrendere quando hanno perso tre partite consecutive (Venezia, Spezia e Ternana) ritrovandosi addirittura in ottava posizione e rischiando di uscire dai playoff. La bontà del progetto comunque c’è tutta, e le 11 vittorie fuori casa (la marcia del Cittadella è migliore in trasferta) ci dice anche che anche con un risultato negativo oggi la sfida non sarebbe chiusa; il Bari però ha fatto meglio nella doppia sfida diretta in stagione regolare, con una vittoria e un pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BARI

Fabio Grosso non ha ancora sciolto i dubbi riguardo il modulo; dovrebbe comunque essere il 4-3-3 con Djavan Anderson in ballottaggio con Sabelli a destra e Balkovec che dovrebbe avere la meglio a sinistra, mentre in mezzo ci sarà come sempre Marrone con uno tra Gyomber (favorito) e Oikonomou. Balla poi la posizione di Iocolano: l’ex di Bassano e Alessandria dovrebbe andare a giocare sulla mezzala prendendo il posto di Brienza, così da liberare la maglia da esterno nel tridente per Improta, sia pure in calo. A completare il centrocampo saranno Liam Henderson e presumibilmente uno tra Basha e Andrés Tello; Galano sarà sicuramente schierato largo a destra, dubbi sulla prima punta con Karamoko Cissé che potrebbe, rispetto all’ultima giornata, riprendere il posto che è stato affidato a Nené. Nel Cittadella invece Roberto Venturato deve decidere se mandare Chiaretti o Schenetti sulla trequarti; davanti dovrebbero comunque giocare Kouamé e Arrighini, entrambi favoriti su Strizzolo. Schenetti può tornare buono anche il centrocampo, ma qui il ballottaggio sembra più che altro riguardare Settembrini e Lora; favorito il primo, l’altro interno sarà Bartolomei mentre a giostrare in cabina di regia sarà come sempre Pasa. Difesa con Pelagatti a fare coppia con Varnier, a destra giocherà Salvi con Benedetti a sinistra e in porta sarà ancora testa a testa tra Alfonso e Paleari, ma con il primo che rimane favorito.

QUOTE E PRONOSTICO

La partita dei playoff di Serie B allo stadio San Nicola vede partire favorito il Bari, almeno secondo i pronostici stilati dai bookmaker: nello specifico l’agenzia di scommesse Snai ci dice che il segno 1 per la vittoria dei pugliesi vale 2,20 contro il 3,45 che è il valore posto sul segno 2, identificativo della vittoria esterna del Cittadella. Per quanto riguarda il pareggio - si intende il risultato maturato al 90’ - il vostro guadagno nel caso sarebbe di 3,20 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.