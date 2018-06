Giro del Delfinato 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso, orario, vincitore (Prologo Valence-Valence)

03 giugno 2018 Michela Colombo

Diretta Prologo Giro del Delfinato 2018 (LaPresse)

Prende il via oggi domenica 3 giugno 2018 la tanto attesa edizione 2018 del Giro del Delfinato: la classica corsa a tappe nella zona sud est della Francia affronterà infatti oggi il suo prologo. Ecco quindi un ottimo primo banco di prova per tutti coloro che si stanno preparando a correre il prossimo Tour de France. La varietà dei tracciati attraversati di solito e la vicinanza nel calendario hanno infatti reso, negli anni, il Giro del Delfinato un ottimo allenamento per chi vuole tentare l’assalto alla maglia gialla della Grand Boucle. Oggi però non saranno le colline e montagna le protagoniste, che invece attendono i corridori nelle prossime sette tappe: il prologo che si svolgerà oggi a Valence sarà infatti una cronometro individuale, riservata ovviamente agli specialisti. Ricordiamo subito gli orari quindi di questo primo banco di prova per il Criterium: la partenza del primo corridore è attesa alle ore 12.08, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista al traguardo finale di Valence è previsto intorno alle ore 14.50.

INFO TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL PROLOGO DI VALENCE

Ricordiamo che questo prologo a cronometro del Giro del Delfinato 2018 sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 13.40: la tv di stato italiano infatti seguirà le fasi salienti della prima prova della corsa a tappe fino al traguardo finale anche dell’ultimi corridore. Appuntamento quindi al canale rai sport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre, con diretta streaming video prevista tramite il portale raiply.it sempre a partire dalle ore 13.40. Segnaliamo poi a tutti gli appassionati la possibilità di seguire quanto sta accadendo a Valence anche tramite il portale ufficiale della corsa come sui suoi profili social collegati: l’indirizzo di riferimento sarà quindi www.criterium-du-dauphine.fr.

IL PERCORSO

Come è facile immaginare, trattandosi di una prova contro il tempo, non ci attendiamo tracciati complicati o particolarmente lunghi. Il prologo del Giro del Delfinato 2018 si annuncia abbastanza semplice, ma non per questo sarà meno entusiasmante delle prossime frazioni. Il percorso della cronometro individuale si snoderà nelle vie della cittadina di Valence, piccolo comune di 66mila anime posto nel dipartimento francese della Drome, nella regione del Rodano-Alpi. Il percorso affrontato avrà quindi inizio nella via di Sadi Carnot e sarà lungo appena 6,6 km: il traguardo verrà quindi posto a Boulevard Bancel e i corridori non abbandoneranno mai i confini del centro città, pur attraversano panorami ben spettacolari. Chiaramente è previsto sul tracciato di questo prologo contro il tempo, un rilevamento cronometrico intermedio: il crono sarà posto a 3.5 km, presso il Chemin de L’Epervière.

