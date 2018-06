Gp Detriot 2 2018/ Indycar Series; streaming video e tv, orario e vincitore (oggi 3 giugno)

Diretta Gp Detroit 2 2018: info streaming video e tv, orario e vincitore della seconda prova al Belle Isle, gara valida per il campionato Indycar Series 2018.

03 giugno 2018 Michela Colombo

Diretta Gp Detroit 2 (LaPresse - immagine di repertorio)

La Indycar Series accenderà di nuovo i motori oggi domenica 3 giugno 2018: la formula americana infatti torna protagonista a Belle Isle per disputare il Gran Premio di Detroit 2 appena 24 ore dopo che la pista cittadina del Michigan aveva regalato intense emozioni con la prima prova. L’appuntamento può suonare forse insolito ma gli appassionati di più antica data sanno bene della formula particolare di questo evento, con due gare che valgono ognuna per sé pure nel campionato della Verizon Indycar Series 2018. Riepiloghiamo quindi gli orari prima di dare la parola alla gara di Detriot 2: facendo il conto con il fuso orario esistente con l’Italia segnaliamo che il via ufficiale alla prova cittadina verrà dato alle ore 21.30.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PROVA

Segnaliamo che pure il Gp di Detroit 2 per la Verizon Indycar Series, atteso oggi alle ore 21.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv satellitare di sky, che detiene i diritti in esclusiva per l’Italia. Appuntamento quindi al canale Sky Sport 2 HD al numero 202 del telecomando: diretta streaming video disponibile per tutti gli abbonati al servizio tramite l’app Sky Go.

LA STORIA

In attesa di poter dare il via alla decisiva seconda prova sul circuito cittadino di Detriot, diamo un occhio alla storia che questa classica della Formula Indy si porta alle spalle. Nata negli anni 80 del 900’ in realtà la prova di Belle Isle entrò nel calendario della Indycar Series per la prima volta solo nel 2007. Le prime corse a ruote scoperte per le strade di Detroit in realtà risalgono gli anni ’20 e ’50, ma la prima vera gara si svolse solo 1982 e fu per la Formula 1. Allora il tracciato era ben diverso da quello attuale pur rimanendo sempre per le vie della città americana: nel 1989 la corsa si spostò dal Renaissance Centre al Belle Isle e da allora non si è spostato. Tornando alla storia della Indy a Detroit va detto che gli inizi però furono funestati dalla grave crisi economica che colpì la città: dal 2009 al 2011 il Gp di Detroit non ebbe luogo, ma dal 2012 in poi la gara si è svolta con regolarità per la formula americana. Ricordiamo poi che l’anno scorso la vittoria arrise a Graham Rahal che realizzò una storica doppietta, confermandosi in entrambe le gare: chi oggi potrà realizzare questo record?

