Italia Argentina/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Nations league, maschile)

Diretta Italia Argentina: info streaming video e tv della terza partita a San Juan degli azzurri. Sarà di nuovo Blengini VS Julio Velasco, l'allievo e il maestro.

03 giugno 2018 Michela Colombo

Diretta Italia Argentina (LaPresse)

Italia Argentina è la partita in programma oggi lunedi 4 giugno 2018 a San Juan: fischio d’inizio atteso alle ore 0.10 secondo il fuso orario italiano, ma ricordiamo che saranno le ore 22.10 locali. Terzo e ultimo appuntamento della seconda settimana della Volleyball Nations League: è quindi tempo per Blengini e i suoi di fare un piccolo bilancio dopo altri quasi tre match giocati, e tirate le fila di questo realizzato finora, dando un occhio ovviamente alla classifica generale. Di certo gli azzurri hanno ben di cui sorridere, ma prima di pensare già alla prossima trasferta occorre che la testa e il cuore degli azzurri siano in campo a San Juan: di contro ecco infatti la compagine padrona di casa e seguita dal grandissimo Julio Velasco, prossimo a trasferirsi nuovamente nel Bel paese.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Italia e Argentina, attesa alle ore 00.10 della notte tra il 3 e il 4 giugno, sarà visibile in diretta tv. Appuntamento per tutti gli appassionati nottambuli al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: diretta streaming video garantita tramite il portale gratuito raiplay.it.

LA STORIA

Per parlare del match tra Italia e Argentina, sfida a cui entrambe le compagini approdano nelle migliori delle condizioni, non si può ovviamente prescindere dallo storico che lega le due nazionali. Volendo però rinunciare a ricordi troppo datati e concentrandoci sugli anni più vicini a noi, possiamo comunque dire che i precedenti non mancano e di certo risultano tutti di grandissima importanza e spettacolo. Numeri alla mano vediamo infatti che dal 2011 a oggi Italia e Argentina si sono trovate di fronte in ben 8 occasioni tra World League, Mondiali e Giochi Olimpici, senza trascurare alcune amichevoli. In tutto quindi si contano ben 5 affermazioni della formazione azzurra, ma non per questo la nazionale di Blengini parte da favorita assoluta questa sera. Ricordiamo poi l’ultimo precedente che risale all’edizione 2016 della World League: anche allora l’Italia vinse e con il risultato di 3-1, ma da quel momento la squadra allenata dal grandissimo Julio Velasco ha fatto molta strada.

© Riproduzione Riservata.