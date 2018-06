Marco Cecchinato, Roland Garros 2018/ Domina Goffin e sfiderà Djokovic: il sogno del siciliano continua

Marco Cecchinato domina contro Goffin e si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros 2018: continua il sogno del palermitano, che adesso se la dovrà vedere con Novak Djokovic

03 giugno 2018 Claudio Franceschini

Marco Cecchinato è ai quarti del Roland Garros 2018 (Foto LaPresse)

Con la vittoria su David Goffin (risultato 7-5 4-6 6-0 6-3) Marco Cecchinato si regala un altro giorno di gloria al Roland Garros 2018: il tennista di Palermo è per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale di uno Slam. Un’affermazione netta e meritatissima: se al terzo turno sotto i suoi colpi era caduto Pablo Carreno Busta, uno degli specialisti sulla terra rossa e testa di serie numero 10, questa volta tra le grinfie dell’azzurro è finito quel Goffin che da qualche anno ha elevato il suo livello di gioco fino a diventare stabilmente (o quasi) uno dei Top Ten del circuito, e una minaccia in particolare su questo tipo di superficie. Eppure Cecchinato ha dominato: la chiave di volta è stata nel terzo set, che ha vinto 6-0 dopo essere caduto nel secondo parziale. Certo, il belga gli ha dato una grossa mano giocando malissimo, sbagliando tutto quello che si poteva sbagliare e lasciando intendere di non essere al meglio; però lui era abituato a giocare a questi livelli, Marco no perché – lo avevamo detto in occasione della sua vittoria al primo turno – non aveva mai ottenuto un successo nel main draw di uno Slam. Per di più, Cecchinato si vendica della sconfitta degli Internazionali d’Italia: due settimane fa Goffin lo aveva battuto a Roma in rimonta, riprendendosi dopo un primo set perso (curiosamente, ancora 5-7) durante il quale era stato anche ad un passo dal ritiro.

CECCHINATO AI QUARTI: UNA FAVOLA

Intendiamoci: per l’Italia del tennis un giocatore ai quarti di uno Slam non è una novità. Pensiamo solo a Nicola Pietrangeli o Adriano Panatta che hanno centrato ben altri risultati o, senza andare troppo lontani, a quel Fabio Fognini che nel 2011, proprio qui a Parigi, era entrato nei primi otto del tabellone degli Open di Francia. Due però sono le cose che vanno tenute in mente: la prima l’abbiamo ampiamente detta, ed è appunto il fatto che Cecchinato giustamente guarda al proprio curriculum e a un traguardo che mai e poi mai avrebbe potuto pensare di centrare. La seconda invece riguarda la storia recente: il tennis italiano si è appoggiato in questi ultimi anni più che altro sulle donne, mentre i maschi soffrivano una mancanza di ricambio generazionale e andavano incontro a risultati mediocri. Ogni tanto i lampi di Fognini, sporadicamente qualche impresa di Andreas Seppi (la vittoria su Federer agli Australian Open), poco altro a dire il vero. Martedì invece Marco Cecchinato giocherà i quarti del Roland Garros 2018 contro Novak Djokovic, che questo torneo lo ha vinto una volta sola ma gli è servito, due anni fa, per completare il Grande Slam in carriera. Uno dei 12 Major che il serbo ha nell’albo d’oro, e in questi giorni sembra che l’ex numero 1 Atp abbia raggiunto un livello più che discreto dopo un anno in apnea: sulla carta non ci sarebbe storia, nella realtà dei fatti Cecchinato ha trovato i giorni della vita e dunque può permettersi di andare in campo con quell’incoscienza che gli permetterà eventualmente di trovare, quasi senza pensarci, colpi pazzeschi come quelli con i quali ha incantato il pubblico del Suzanne Lenglen contro Goffin. Continuerà dunque la favola del tennista di Palermo?

