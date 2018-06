MotoGp, Jorge Lorenzo/ “Le modifiche sulla Ducati funzionano, nessuna vendetta, correrò per altri 2 anni"

Jorge Lorenzo, pilota Ducati - LaPresse

Qualifiche senza dubbio positive quelle di Jorge Lorenzo. Sul circuito del Mugello, in vista del Gran Premio d’Italia di oggi, il pilota spagnolo della Ducati ha ottenuto un ottimo secondo posto, alle spalle di Valentino Rossi e davanti a Vinales. Soddisfatto ovviamente il maiorchino, che al termine delle prove ha commentato così la sua prestazione importante: «Le modifiche hanno funzionato – le parole riportate da Motorsport.com - soprattutto perché posso risparmiare energie e queste si traducono in nuove possibilità di essere più aggressivo in sella alla moto e di avere un ritmo buono per più giri. Il nuovo serbatoio è una buona soluzione e credo mi permetta di andare più forte». Lorenzo è convinto di poter essere competitivo in vista della gara di oggi, anche se non ha provato il long run: «Nessuno ha fatto prove di durata – ammette a riguardo - tutti stiamo cercando di risparmiare energie».

“NESSUNA VENDETTA”

Qualche piccolo problema comunque c’è, come ad esempio l’usura eccessiva della gomma anteriore, con Lorenzo che a riguardo ha ammesso: «Dopo pochi giri si segna e chiude un po' l'anteriore. Dovremo stare attenti. Vedremo poi cosa accadrà negli ultimi 10 giri». Lo spagnolo ha iniziato la stagione 2018 un po’ in ombra, e spesso e volentieri nelle scorse settimane si è parlato di divorzio a fine anno dalla Desmosedici. Lo stesso spagnolo ha voluto replicare così alle malelingue: «Non devo vendicarmi, nella mia carriera ho realizzato molto più di quanto avessi mai potuto immaginare quando ero piccolo. Qualunque cosa verrà sarà un'extra, non ho rancore contro nessuno. Lascio che ognuno prenda le proprie decisioni. L'ho detto giovedì, correrò anche per i prossimi due anni e sarò competitivo». Appuntamento quindi alle ore 14:00 di oggi, per la bandiera a scacchi del gp del Mugello.

