Motocross Gp Gran Bretagna 2018/ Matterley Basin, streaming video e diretta tv: orario e vincitore (oggi)

Diretta Gp Gran Bretagna 2018: info streaming video e tv, vincitore. Il mondiale di Motocross fa tappa a Matterley Basin: sarà sempre scontro Herlings-Cairoli.

03 giugno 2018 Michela Colombo

Diretta Gp Gran Bretagna 2018 (LaPresse)

Nuovo appuntamento del Mondiale Motocross: oggi 3 giugno si disputerà infatti il Gran Premio di Gran Bretagna 2018. Siamo oramai giunti alla settima tappa della stagione Mxgp e il giro di boa è sempre più vicino. Palcoscenico ideale per questo tipo di evento, tra i più amati del pubblico, è ovviamente la terra nera e grassa di Matterley Basin, che già negli anni scorsi ha regalato a tutti gli appassionati grandi emozioni. Vediamo quindi subito quali sono gli orari per questa domenica dedicata alla Motocross, avendo ovviamente già fatto i conti con il diverso fuso orario tra l’Italia e la pista del Winchester. Come al solito al mattino la class Mxgp svolgerà il consueto warm up, previsto alle ore 11.45: alle ore 15.15 avrà inizio la preziosa gara 1 che metterà in palio i primi 25 punti per la classifica generale del mondiale piloti. Gara 2 che chiuderà il Gp di Gran Bretagna 2018 avrà invece inizio alle ore 18.15 e come al solito prevedrà 30 minuti di gara più due giri fino alla bandiera a scacchi.

INFO TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo a tutti gli appassionati di Motocross che purtroppo per il Gp di Gran Bretagna 2018 non è prevista un'ampia copertura mediatica. La buona notizie è che la tv di stato però trasmetterà in diretta tv gara 2 della categoria Mxgp: l’appuntamento quindi sarà alle ore 18.00 al canale Raisport, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre, con diretta streaming video garantita tramite il portale raiplay.it. Segnaliamo inoltre la possibilità di seguire in live timing tutte le sessioni della categoria Mxgp come delle altre del Mondiale Motocross previste oggi sul portale ufficiale del mondiale all’indirizzo www.mxgp.com.

LA CLASSIFICA

Prima di dare la parola per la prova di Matterley Basin non possiamo non dare spazio alla classifica del mondiale piloti: in questo senso l’appuntamento del Gp di Gran Bretagna 2018 si annuncia davvero decisivo e non solo per la categoria Mxgp. Vediamo che in testa al momento resiste senza affanno Jeffrey Herlings: l’olandese vanta ora 386 punti nella graduatoria e un ampio vantaggio dai proprio inseguitori. Dista infatti ben 38 lunghezze Antonio Cairoli, campione del mondo in carica della Mxgp: per il siciliano ecco la seconda posizione con 338 punti finora vinti prima della prova inglese. Terzo gradino del podio per il belga Desalle fermo a quota 278 punti: nella top five c’è poi spazio per Paulin con 258 punti e Romain Febvre fermo a quota 255 punti.

© Riproduzione Riservata.