Pagelle/ Brasile Croazia: i voti della partita (amichevole - primo tempo)

Le pagelle di Brasile Croazia: i voti della partita amichevole, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo per questa sfida di lusso in preparazione ai Mondiali 2018

Pagelle Brasile Croazia, amichevole (Foto LaPresse)

Termina 0-0 il primo tempo dell’amichevole di Anfield Road tra Brasile e Croazia. Sudamericani in campo con il 4-3-3. Alisson tra i pali, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo in difesa. A centrocampo Willian, Casemiro e Fernandinho mentre in attacco troviamo Paulinho, G. Jesus e Coutinho. La Croazia replica con il 4-2-3-1. In porta Subasic, linea difensiva composta da Vrsaljko, Lovren, Corluka e Vida. In mediana Badelj e Rakitic, in zona offensiva Rebic, Modric e Perisic in supporto di Kramaric. Nei primi minuti è la Croazia a controllare il gioco. Modric prova a far girare la squadra. Kramaric lotta in area di rigore. L'attaccante è il primo ammonito del match. Poco dopo ci prova di testa sugli sviluppi di un corner ma non inquadra lo specchio. Al 14esimo la difesa del Brasile esagera con il palleggio perdendo palla. Badelj ci prova dal limite ma Alisson c'è. Il Brasile prova a uscire dalla morsa croata. Giro palla sterile quello dei verdeoro. Al 20esimo Marcelo scucchiaia in area per Coutinho ma Lovren capisce tutto e di testa ferma l'azione. L'assenza di Neymar in questa prima fase di gioco sembra pesare parecchio tra le fila carioca.

Al 24esimo Coutinho si mette in proprio ma fa tutto con troppa fretta. Riceve, scatta e tira da posizione defilata ma la manda alle stelle. La Croazia prova ad alzare il baricentro ma si affida soprattutto ai lanci di Modric e Rakitic verso Kramaric. Alisson esce e la fa sua, la maggior parte delle volte, senza problemi. Vida ci mette troppa energia rischiando il giallo per un fallo su Casemiro. L'arbitro lo grazia. Willian esce allo scoperto. Dalla destra il giocatore del Chelsea fa impazzire la difesa della Croazia. Subasic esce evitando guai. Al 34esimo Modric pennella in area sugli sviluppi di un calcio di punizione ma nessun compagno riesce a raccogliere il servizio. Il Brasile prova a ripartire ma l'azione non è accompagnata come si dovrebbe. Poco dopo Fernandinho e Vrsaljko si scontrano pericolosamente. Fernandinho alza la gamba per intervenire su un pallone non vedendo il tentativo di testa del terzino ex Sassuolo, il quale ha la peggio. Ammonito il brasiliano. Dopo le dovute cure del caso Vrasljko si rialza e fa cenno di poter proseguire la sua gara. Willian intanto riprende la sua personale battaglia sulla fascia destra. La difesa croata però copre bene non concedendogli spazi. Prima dell'intervallo Rebic sguscia via sulla destra vincendo un contrasto con Marcelo ma l'arbitro lo ferma inventandosi un fallo.

MIGLIORE IN CAMPO BRASILE: WILLIAN 6,5 PEGGIORE IN CAMPO BRASILE: COUTINHO 5

MIGLIORE IN CAMPO CROAZIA: LOVREN 7 PEGGIORE IN CAMPO CROAZIA: PERISIC 5

