Paolo Maldini torna al Milan?/ Di nuovo rossonero se il fondo Elliott subentrerà a Mr. Li

Paolo Maldini torna al Milan? Di nuovo in rossonero nelle vesti di dirigente se il fondo Elliott dovesse prendere il posto nella gestione di Yonghong Li. I tifosi sono tutti con lui.

03 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Paolo Maldini torna al Milan? - La Presse

Paolo Maldini è pronto davvero per tornare al Milan? Questa è la voce che si è sparsa nelle ultime ore e che rende frenetici i tifosi rossoneri non in grado ovviamente di dimenticare chi ha scritto pagine indelebili della loro storia. Secondo quanto riportato da La Repubblica pare infatti che l'ex capitano rossonero potrebbe tornare al Milan nelle vesti di dirigente. Questo accadrà però soltanto se il fondo Elliott prendesse il posto nella gestione del club che ora è di Yonghong Li. La convivenza tra il dirigente cinese e il fondo di investimenti americano, che gli prestò 303 milioni di euro per il closing, non è mai stata tranquilla fin da subito e la sensazione è che adesso qualcosa possa accadere. Pare infatti che il fondo Elliott stia lavorando per chiudere l'operazione per acquisire a titolo definitivo il club e prendere così il posto dirigenziale al momento occupato da Mr.Li. La prima mossa dovrebbe essere proprio quella di richiamare Paolo Maldini.

UNA POLEMICA SENZA FINE

902 presenze con la maglia del Milan e un rapporto interrotto bruscamente nell'estate del 2009. La polemica su Paolo Maldini, storico capitano rossonero, non si è mai placata da quel giugno 2009 quando ha salutato la causa senza mai passare dietro la scrivania. Mai una parola fuori posto di un professionista esemplare che sembrava fatto su misura per vestire giacca e cravatta ed entrare a far parte del management dirigenziale della squadra meneghina. Invece Paolo Maldini non l'ha fatto, quanto meno non l'ha fatto ancora, trascinandosi dietro diverse polemiche di chi l'ha addirittura accusato di mancanza di rispetto verso i colori e chi invece se l'è presa con la società non in grado di trovare un ruolo a quella che è stata insieme a Gianni Rivera probabilmente la più grande bandiera della storia di questo grandissimo club. Ora però le cose stanno per cambiare a Paolo Maldini sembra davvero pronto per tornare al Milan.

© Riproduzione Riservata.