Probabili formazioni/ Italia Olanda: diretta tv, orario e ultime notizie live (amichevole)

03 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Italia Olanda (Foto LaPresse)

Italia Olanda si gioca domani sera alle ore 20.45; le due formazioni daranno vita all’Allianz Stadium di Torino a un’amichevole un po’ triste, perché metterà di fronte le due grandi escluse dai Mondiali. Meglio dunque pensare al futuro, sul quale dovranno lavorare i due nuovi c.t. Roberto Mancini e Ronald Koeman: da questo punto di vista, sarà un test sicuramente significativo per il nuovo ciclo degli azzurri. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori leggendo le notizie alla vigilia per le probabili formazioni di Italia Olanda.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta tv di Italia Olanda sarà naturalmente su Rai Uno, come sempre quando si tratta di appuntamenti con la nostra Nazionale. Dunque la partita gratuitamente per tutti anche attraverso la diretta streaming video che sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA

LE SCELTE DI MANCINI

Lo scopo di Roberto Mancini in queste prime tre partite della sua nuova gestione era innanzitutto quello di dare più spazio possibile a tutti i giocatori convocati. Ecco perché ci sarà ampio turnover rispetto alla partita di venerdì sera contro la Francia, non soltanto perché si tornerà in campo ad appena tre giorni di distanza dalla sfida di Nizza. La certezza è che in porta ci sarà Perin, che completerà così il tris di portieri dopo Donnarumma e Sirigu nelle due precedenti uscite. In difesa è possibile una coppia centrale giovane composta da Rugani e Romagnoli, entrambi rimasti in panchina contro la Francia, con De Sciglio e Zappacosta che potrebbero essere i favoriti come esterni. A centrocampo potrebbe essere confermato Jorginho in regia, ma cambierebbero le mezzali perché potrebbero essere titolari Cristante e Bonaventura, entrambi subentrati venerdì sera. In attacco Balotelli e soprattutto Chiesa hanno fatto bene finora, ma proprio per dare spazio a tutti non ci sorprenderebbe un tridente con Verdi e Politano ai fianchi di Belotti.

LE MOSSE DI KOEMAN

La situazione dell’Olanda è simile e Ronald Koeman deve trovare il giusto equilibrio fra i senatori rimasti (pochi) e diversi volti nuovi. In ottica italiana sicuramente saranno ben noti De Vrij e Strootman: il nuovo acquisto dell’Inter sarà il perno della retroguardia a tre presumibilmente con Blind e De Ligt davanti al portiere Zoet; il centrocampista della Roma dovrebbe invece agire insieme a Propper e Van de Beek nel cuore della mediana, in un folto centrocampo a cinque completato dagli esterni Elia a destra e Janmaat a sinistra; infine il tandem d’attacco, dove il nome più noto è quello di Depay, che dovrebbe essere affiancato da Promes.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Romagnoli, Zappacosta; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Politano. All. Mancini.

OLANDA (3-5-2): Zoet; Blind, De Vrij, De Ligt; Elia, Strootman, Propper, Van de Beek, Janmaat; Promes, Depay. All. Koeman.

