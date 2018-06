Risultati playoff Serie B/ Diretta gol live score 1^ turno (oggi 3 giugno 2018)

Risultati Serie B: diretta gol live score delle partite in programma oggi 3 giugno 2018. In campo per il primo turno preliminare dei play off del secondo campionato italiano.

03 giugno 2018 Michela Colombo

Risultati Serie B - LaPresse

Si accenderanno ufficialmente oggi, domenica 3 giugno 2018 i play off dei campionato di Serie B 2017-2018: pur con qualche momento di difficoltà ecco quindi che il grande calcio della cadetteria torna in campo per giocarsi l’ultimo posto a disposizione per la prossima stagione della Serie A. Dopo quindi Empoli e Parma, chi farà il salto di qualità per la prossima stagione? La formula per questa parte del calendario. al termine della regular season 2017-2018 della Serie B è ben chiara. Sarà infatti un tabellone con sei squadre, dove la terza e la quarta formazione classificata nella graduatoria finale della cadetteria faranno il loro ingresso solo in occasione delle semifinali. Si giocherà quindi oggi il primo turno preliminare: sarà sfida unica, con la possibilità di andare ai tempi supplementari e ai calci di rigore in caso di parità al termine dei due tempi regolari. Solo a partire dalle semifinali e poi anche in finale, la formula cambierà e prevederà i match di andata e ritorno.

IL CALENDARIO PLAYOFF SERIE B

Ricordata la formula di questa prima parte del tabellone dei play off della Serie B tocca ora spiegare come si configurerà nello specifico il calendario, soprattutto per questo primo turno preliminare, da dove usciranno i nomi per le prossime semifinali. Ecco quindi che ricordando che si tratta di un match secco, segnaliamo che oggi domenica 3 giugno avrà inizio alle ore 18.30 al Tombolato la sfida tra Cittadella e Bari. Alle ore 21.00 al Penzo sarà invece la volta della partita tra Venezia e Perugia: sono quindi padroni di casa i club che si sono meglio piazzati nella classifica generale al termine della regalar season. Facendo poi un passo avanti segnaliamo che la prossima fase del calendario prevede le semifinali: le sfide di andata avranno luogo il prossimo 6 giugno; il ritorno, decisivo, sarò invece atteso per domenica 10 giugno. Da non dimenticare poi le finalissime: la prima partita di andata è attesa il 13 giugno, mentre il ritorno è già stato programmato per sabato 16 giugno.

RISULTATI PLAYOFF SERIE B, 1^ TURNO PRELIMINARE

Ore 18.30 Cittadella-Bari

Ore 21.00 Venezia-Perugia

