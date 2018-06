Roland Garros 2018/ Diretta Cecchinato Goffin streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Roland Garros 2018 info streaming video e tv: Marco Cecchinato affronta David Goffin del torneo dello Slam, in campo anche Novak Djokovic e Dominic Thiem

03 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Roland Garros: Marco Cecchinato (LaPresse)

Si apre un’altra giornata al Roland Garros 2018, che è sostanzialmente giunto a metà del suo cammino: siamo infatti arrivati a domenica 3 giugno e siamo ormai arrivati agli ottavi di finale del torneo di Parigi, il più importante del mondo sulla terra rossa. Possiamo sottolineare con piacere che almeno nel tabellone maschile gli italiani si stanno dimostrando protagonisti a buonissimi livelli, in particolare sono ancora in corsa sia Fabio Fognini sia Marco Cecchinato, quest’ultimo grande sorpresa perché prima di questo Roland Garros non aveva mai vinto nemmeno una partita in un torneo del Grande Slam ed invece a Parigi ha già superato tre turni, garantendosi virtualmente la posizione numero 51 nel ranking Atp rispetto alla 72 con cui ha iniziato il torneo - e naturalmente migliorerà ancora se Cecchinato dovesse andare ancora più avanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS

Il Roland Garros 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, e dunque per poter assistere alle immagini dovrete essere in possesso di un abbonamento al satellite o al digitale terrestre a pagamento. I primi potranno anche seguire le partite di Parigi su Sky Go, per i secondi ricordiamo Premium Play, in generale la diretta streaming video sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà possibile abbonarsi pagando una quota. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, e i relativi account messi a disposizione sui social network: facebook.com/RolandGarros e, su Twitter, @rolandgarros.

CECCHINATO GOFFIN

Parliamo ancora di Marco Cecchinato, una delle due rivelazioni italiane di questo Roland Garros che ha messo in mostra un eccellente Matteo Berrettini, che ha ceduto solamente al cospetto di un certo Dominic Thiem: oggi il siciliano classe 1992 dovrà affrontare David Goffin, una sfida ancora una volta sulla carta molto difficile dal momento che il belga è il numero 9 del mondo, come d’altronde venerdì nel turno precedente era numero 11 lo spagnolo Pablo Carreno Busta, eliminato con pieno merito da Cecchinato. Ci sono due precedenti, l’ultimo è recentissimo perché risale a metà maggio a Roma, dove aveva vinto Goffin in rimonta al terzo set dopo avere perso il primo. Di certo il belga è favorito, ma l’azzurro lo ha già spaventato al Foro Italico e adesso vola sulle ali dell’entusiasmo: approfittando anche del fatto che la partita di Goffin è terminata solo ieri, ecco che Cecchinato potrebbe giocarsi qualche chance di fare il colpaccio.

I BIG MATCH

La giornata odierna del Roland Garros 2018 ci regala altri match da non perdere: ad esempio il tentativo di rinascita da parte di Novak Djokovic verrà messo alla prova con Fernando Verdasco, uno dei massimi specialisti spagnoli della terra rossa, superficie sulla quale sarà dunque un test attendibile sul valore del serbo ex numero 1 del mondo, che sembra essersi messo alle spalle il momento peggiore ma d’altronde non è ancora il top. Venerdì Verdasco ha eliminato Grigor Dimitrov: per Djokovic sarà davvero un vantaggio sulla terra affrontare lo spagnolo invece del bulgaro? Altra sfida sicuramente intrigante è quella che metterà di fronte l’austriaco Dominic Thiem e il giapponese Kei Nishikori, due dei nomi più importanti del circuito Atp, mentre sarà il russo Karen Khachanov a testare ancora una volta il rapporto che finora resta complicato di Alexander Zverev con le partite al meglio dei cinque set nei tornei del Grande Slam.

