Sambenedettese Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sambenedettese Cosenza, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ritorno dei quarti playoff in Serie C, ancora tutto in equilibrio tra le squadre

03 giugno 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sambenedettese Cosenza, ritorno quarti playoff Serie C (Foto LaPresse)

Sambenedettese Cosenza, partita che viene diretta dal signor Prontera, vale per il ritorno dei quarti playoff di Serie C 2017-2018: al Riviera delle Palme si gioca alle ore 20:30 di domenica 3 giugno. L’andata è finita 2-1, ma il regolamento parla chiaro: nessun doppio valore ai gol segnati fuori casa e, in caso di uguale differenza reti, la qualificazione spetta alla squadra meglio piazzata nella stagione regolare e che gioca in casa la partita di ritorno. Tradotto: la Sambenedettese deve vincere 1-0, o comunque con un gol di scarto indipendentemente dal punteggio, per festeggiare il passaggio del turno e la semifinale. Dal canto suo però al Cosenza basta un pareggio: sarà quindi una partita davvero equilibrata, anche perchè queste due squadre hanno già mostrato il loro valore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sambenedettese Cosenza è la partita che è stata scelta per essere trasmessa in diretta tv: l’appuntamento è in chiaro per tutti su Rai Sport, canale che è disponibile anche in alta definizione e che potrà essere raggiunto, in assenza di un televisore, anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al sito www.raiplay.it che garantisce la diretta streaming video. Come sempre ci si può abbonare alla piattaforma elevensports.it per le immagini in mobilità, e il servizio consente anche di acquistare di volta in volta il singolo evento.

RISULTATI E PRECEDENTI

Un fatto curioso accompagna questa partita del Riviera delle Palme: nel turno precedente il Cosenza aveva vinto 2-1 in casa la partita di andata, mentre nello stesso contesto la Sambenedettese aveva perso 2-1 in trasferta. Una delle due dunque non potrà confermare questo andamento; forse i favori del pronostico vanno alla squadra marchigiana che sicuramente ha la capacità di prendersi il successo interno. Tuttavia sulla sfida potrebbe anche influire l’aspetto psicologico: Alessandro Marchi aveva pareggiato all’ora di gioco e la Sambenedettese pensava di uscire dal San Vito con un preziosissimo pareggio, ma a tre minuti dal 90’ è arrivato il gol di Allan Baclet - entrato dalla panchina - che ha dato la vittoria al Cosenza. Nell’economia della qualificazione la differenza può anche essere minima, ma adesso i rossoblu di San Benedetto devono mostrare di essersi lasciati alle spalle questo brutto colpo e fare la partita che avrebbero avuto in mente a prescindere dal risultato dell’andata. Per quanto riguarda il Cosenza, l’aspetto positivo è quello di aver segnato due gol anche senza il contributo di Gennaro Tutino e David Okereke, autentici trascinatori nei playoff.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE COSENZA

Francesco Moriero è orientato a confermare gli undici che hanno giocato al San Vito: l’unico dubbio riguarda il reparto avanzato, dove Bellomo potrebbe lasciare spazio a uno tra Stanco e Di Massimo al fianco di Miracoli. A centrocampo invece ci saranno sempre Rapisarda e Valente ad agire sulle corsie, in mezzo invece saranno Bove e Gelonese a piazzarsi sulle mezzali mentre il regista davanti alla difesa sarà Alessandro Marchi, in gol all’andata. Nel reparto arretrato, a protezione del portiere Perina, giocherà una linea comandata da capitan Conson e completata da Patti e Miceli. Anche Piero Braglia conferma la sua squadra, disposta specularmente: Saracco tra i pali, Idda e Dermaku a fare compagnia a Camigliano in difesa con Corsi e d’Orazio che dovranno garantire attenzione in fase di non possesso percorrendo la fascia e aiutando i tre centrali. Mungo comanda le operazioni in mediana con Bruccini e Palmiero; davanti ovviamente conferma per Tutino e Okereke, dei quali abbiamo già parlato.

QUOTE E PRONOSTICO

Sambenedettese Cosenza si annuncia partita piuttosto equilibrata, anche se il pronostico pende dalla parte dei marchigiani, anche grazie al fattore campo. Ecco dunque che il segno 1 per una vittoria della Sambenedettese viene quotato dall'agenzia di scommesse sportive Eurobet a 2,15; in caso di pareggio si toccherebbe quota 3,10 naturalmente con il segno X; infine, un colpaccio del Cosenza (segno 2) è considerato l'ipotesi meno probabile, ma comunque abbastanza credibile dal momento che pagherebbe 3,40 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.