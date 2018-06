Siena Reggiana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Siena Reggiana info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, ritorno dei quarti playoff Serie C (oggi 3 giugno)

03 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Siena Reggiana (LaPresse)

Siena Reggiana, diretta dall’arbitro Perotti, si gioca questa sera domenica 3 giugno alle ore 20.30 come partita di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Si torna dunque in campo ripartendo dal risultato maturato mercoledì sera nella sfida d’andata a Reggio Emilia, un successo per 2-1 in rimonta per la Reggiana che di conseguenza adesso si presenta allo stadio Artemio Franchi di Siena potendo contare su due risultati su tre per ottenere la qualificazione alle semifinali. Infatti il regolamento prevede che in caso di parità di punti e gol segnati sulle due partite passi la squadra meglio classificata in stagione regolare, che è anche quella che gioca il ritorno in casa: si tratta dunque del Siena, al quale di conseguenza stasera basterebbe vincere con un gol di scarto per ribaltare la situazione. La Reggiana dunque non può perdere, ma sa che con un pareggio eliminerebbe il Siena secondo nel girone A: sarebbe l’ennesimo ribaltone in questi playoff che tante volte hanno deluso la squadra sulla carta più quotata, fermo restando che la Reggiana è stata quarta nel girone B e non potrebbe dunque essere considerata una sorpresa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Siena Reggiana non sarà trasmessa in diretta tv, ma come per tutte le partite della stagione di Serie C i tifosi e gli appassionati potranno rivolgersi alla diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA REGGIANA

Disegniamo adesso le probabili formazioni di Siena Reggiana. Per quanto riguarda i padroni di casa di mister Mignani, ecco un 4-3-1-2 con Pane in porta, protetto dalla difesa a quattro con Rondanini terzino destro, Sbraga e D’Ambrosio centrali, Iapichino terzino sinistro; a centrocampo possiamo ipotizzare il terzetto con Bulevardi, Gerli e Vassallo, mentre crediamo nel ritorno da titolare di Guberti in appoggio alla coppia di attaccanti formata da Marotta e Neglia. Per quanto riguarda invece la Reggiana del tandem Eberini-La Rosa, ecco un 3-5-2 con Ghiringhelli, Bastrini e Rozzio in difesa a protezione del portiere Facchin; a centrocampo perno Genevier, affiancato dalle due mezzali Bobb e Carlini, mentre gli esterni potrebbero essere Lombardo a destra e Manfrin a sinistra. Infine la coppia d’attacco, dove i titolari potrebbero essere di nuovo Cattaneo e Altinier.

PRONOSTICO E QUOTE

Il Siena viene considerato favorito per la partita di questa sera dall’agenzia di scommesse sportive Eurobet, che propone il segno 1 per la vittoria casalinga della Robur a quota 1,90. D’altronde solo la vittoria servirebbe al Siena, le altre due ipotesi farebbero entrambe la felicità della Reggiana, alla quale basterebbe già un pareggio - il segno X è quotato a 3,25. Si sale ancora un po’ di più, ma nemmeno di tanto, per un colpaccio esterno degli emiliani: il segno 2 infatti pagherebbe 4,00 volte la posta in palio.

