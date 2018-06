Spagna Svizzera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spagna Svizzera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Si gioca all'Estadio de la Ceramica, casa del Villarreal

03 giugno 2018 Claudio Franceschini

Diretta Spagna Svizzera, amichevole (Foto LaPresse)

Spagna Svizzera si gioca alle ore 21:00 di domenica 3 giugno, presso l’Estadio de la Ceramica che è meglio conosciuto come Madrigal: siamo a Vila-Real, e questa è un’amichevole di lusso visto che in campo ci sono due nazionali che tra pochi giorni inizieranno la loro avventura al Mondiale di Russia. Chiaramente gli occhi dei riflettori sono puntati soprattutto sulle Furie Rosse; la Spagna di Julen Lopetegui infatti ha vissuto anni difficili ma sembra ora pronta a riprendersi il suo posto tra le grandi nazionali. La Svizzera sarà però un’avversaria scomoda per chiunque, come sempre succede: i rossocrociati hanno sempre mostrato solidità difensiva e buona qualità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spagna Svizzera non sarà trasmessa in diretta tv, e non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa partita amichevole; tuttavia qualche informazione utile sulle due nazionali che si sfidano a Vila-Real potranno arrivare dagli account ufficiali che le federazioni mettono a disposizione di tutti sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come sappiamo la Spagna ha centrato la qualificazione al Mondiale a nostre spese: un girone nel quale le Furie Rosse sono state perfette, con l’unica eccezione del pareggio in Italia. Che il livello della nazionale iberica sia altissimo è risaputo; tuttavia dopo aver fallito Mondiale 2014 (fuori al primo turno) ed Europei 2016 (eliminazione agli ottavi), si è capito che anche lo strepitoso ciclo iniziato nel 2008 era terminato, e c’era bisogno di ricostruire. La Spagna lo ha fatto affidandosi al CT dell’Under 21 Lopetegui e allo sconfinato talento presente nei settori giovanili: ci sono calciatori dalla carta d’identità ancora verde che però sono protagonisti in grandi squadre e hanno già disputato finali di Champions League, dunque potrebbero essere pronti al grande palcoscenico. Si punta al solito obiettivo: la vittoria, poi realisticamente si vedrà dove si arriverà. La Svizzera è dovuta passare attraverso i playoff avendo la peggio nei confronti del Portogallo, ed è stato un singolo gol a fare la differenza; arrivata ai Mondiali, come già detto è un nazionale che potrà dare fastidio e che, per esempio, quattro anni fa aveva costretto l’Argentina ad arrivare a pochi secondi dai calci di rigore. Una squadra coriacea, che ha saputo rinnovare ma allo stesso tempo confermare qualche veterano che potrà fare molto comodo in Russia; il passaggio del girone non dovrebbe essere un problema, il grande sogno sarebbe raggiungere almeno i quarti di finale ma dipenderà poi dagli eventuali accoppiamenti, visto che chiaramente i rossocrociati non partono nel lotto delle grandi favorite.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA

I giocatori del Real Madrid si aggregheranno soltanto da domani: dunque la Spagna che vedremo in campo oggi sarà se non altro “dimezzata”. De Gea in porta, con Piqué che in mezzo dovrebbe fare coppia con Azpilicueta che si adatta, mentre a destra ci sarà Odriozola e a sinistra avremo il ballottaggio tra Nacho Monreal e Jordi Alba. In mezzo c’è solo l’imbarazzo della scelta: Sergio Busquets dovrebbe essere il perno centrale, con Iniesta e Thiago Alcantara favoriti per affiancarlo ma anche Saul Niguez e Koke che ovviamente sono in grado di dire la loro, senza dimenticarsi di David Silva che dovrebbe comunque essere scelto per fare l’esterno destro del tridente, con Iago Aspas dall’altra parte e Diego Costa come prima punta. La Svizzera di Vladimir Petkovic gioca con il 4-2-3-1: Sommer o Burki tra i pali, Lichtsteiner e Ricardo Rodriguez a occupare le corsie laterali mentre in mezzo dovrebbero giocare Djourou e Schar, favoriti come titolari sulla concorrenza. La cerniera mediana potrebbe invece prevedere Granit Xhaka e Gelson Fernandes, ma in realtà non va sottovalutato Freuler così come Behrami, mentre Dzemaili dovrebbe avere una maglia sulla trequarti come centrale, stretto tra Shaqiri ed Embolo e con Seferovic che appare favorito per il ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente la Spagna parte favorita e non solo per il fattore campo: l’agenzia di scommesse Snai dice infatti che la vittoria delle Furie Rosse in questa amichevole vale 1,28 (bisogna giocare il segno 1) mentre la quota posta sul pareggio, identificato come sempre dal segno X, è di 4,75. Vengono date davvero poche possibilità alla Svizzera: se i rossocrociati dovessero vincere la partita, il segno 2 per questa eventualità vi permetterebbe di guadagnare 11,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.