Sudtirol Viterbese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sudtirol Viterbese info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, ritorno dei quarti playoff Serie C (oggi 3 giugno)

03 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Sudtirol Viterbese, diretta dall’arbitro Valiante, si gioca questo pomeriggio domenica 3 giugno alle ore 18.00, quando le due formazioni scenderanno in campo per la partita di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Si partirà naturalmente dal risultato maturato mercoledì sera nella sfida d’andata a Viterbo, un pareggio per 2-2 che adesso concede al Sudtirol un grande vantaggio per la qualificazione alle semifinali. Infatti il regolamento prevede che in caso di parità di punti e gol segnati sulle due partite passi la squadra meglio classificata in stagione regolare, che è anche quella che gioca il ritorno in casa: si tratta dunque proprio del Sudtirol, al quale di conseguenza oggi basterà un pareggio casalingo con qualsiasi punteggio per proseguire il proprio cammino. La Viterbese si presenta dunque a Bolzano sapendo che solo con una vittoria ribalterebbe la situazione firmando una delle tante sorprese di questi playoff: in effetti i laziali sono giunti fono a qui come quinta del girone A, mentre il Sudtirol è testa di serie in qualità dell’eccellente secondo posto ottenuto in stagione regolare nel girone B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Sudtirol Viterbese non sarà trasmessa in diretta tv, ma come per tutte le partite della stagione di Serie C i tifosi e gli appassionati potranno rivolgersi alla diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL VITERBESE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Sudtirol Viterbese. I padroni di casa allenati da Zanetti dovrebbero disporsi con un 3-5-2 con la retroguardia a tre formata da Vinetot, Sgarbi ed Erlic davanti al portiere Offredi. A centrocampo i due esterni Tait a destra e Frascatore a sinistra, mentre il perno centrale dovrebbe essere Berardocco, con le due mezzali Fink e Broh ad affiancarlo. In attacco infine disegniamo la coppia con Costantino e Candellone titolari. La replica della Viterbese di mister Sottili dovrebbe essere affidata a un 4-3-3 con Iannarilli in porta; difensori centrali Rinaldi e Sini, Celiento terzino destro e dall’altra parte Peverelli a completare la difesa a quattro. Nel terzetto di centrocampo vediamo titolari Baldassin, Di Paolantonio e Cenciarelli, mentre in attacco ecco la punta centrale Jefferson affiancata dalle ali Vandeputte a destra e Calderini a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Il Sudtirol appare certamente favorito, anche considerando che oggi agli altoatesini basterebbe un pareggio per passare il turno. Le quote proposte sulla partita dall’agenzia di scommesse sportive Eurobet sono comunque abbastanza equilibrate: il segno 1 per la vittoria casalinga del Sudtirol pagherebbe 2,35 volte la posta in palio, poi si salirebbe a quota 3,00 per il pareggio, indicato naturalmente dal segno X, infine il segno 2 per un colpaccio esterno della Viterbese che ribalterebbe tutto è offerto alla quota di 3,10.

