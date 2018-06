Venezia Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (playoff)

Diretta Venezia Perugia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Pierluigi Penzo si gioca il turno preliminare nei playoff di Serie B

03 giugno 2018 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Perugia, turno preliminare playoff Serie B (Foto LaPresse)

Venezia Perugia, partita che viene diretta dal signor Abbattista, si gioca alle ore 21:00 di domenica 3 giugno e vale per il turno preliminare nei playoff di Serie B 2017-2018. Inizia la corsa verso la terza promozione in Serie A; al Penzo le due squadre si affrontano in gara secca per un posto in semifinale contro il Frosinone. Le regole del campionato dicono che in caso di parità nei 90 minuti si andrà ai tempi supplementari ma, se al termine dell’extra time non dovesse ancora esserci una squadra vincente, a passare il turno sarà quella meglio piazzata nella classifica della stagione regolare. Vantaggio non indifferente quindi per il Venezia, che grazie al suo quinto posto in graduatoria si è anche guadagnato il diritto a giocare il primo turno dei playoff nel proprio stadio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Perugia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali della televisione satellitare a pagamento: l’appuntamento è con Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio o Sky Calcio 1 con possibilità, per chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio, di acquistare il singolo evento utilizzando il codice specifico. In assenza di un televisore come sempre si potrà seguire la partita in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

E’ una sfida tra campioni del mondo: Filippo Inzaghi, che ha già portato il Venezia dalla Lega Pro alla Serie B e può eguagliare il record del Parma (tre promozioni consecutive, anche se la prima è di Giancarlo Favarin), sfida Alessandro Nesta che dopo l’esperienza nella MLS è tornato in Italia e ha preso in mano il Perugia nell’ultima giornata di campionato, subentrando incredibilmente a Roberto Breda che pure aveva traghettato il Grifone verso la zona playoff. Perugia che dopo la grande rimonta ha tirato un po’ il fiato, perdendo la possibilità di correre per la promozione diretta e soprattutto dovendosi accontentare dell’ottavo posto in classifica, un piazzamento dal quale è storicamente molto difficile centrare la promozione. La squadra ha grande qualità ma è stata spesso incostante nell’arco della stagione, e paga il crollo autunnale che aveva portato all’esonero di un Federico Giunti partito benissimo. Il Venezia è stato in corsa per salire subito in Serie A fino alle ultime giornate; si è presentato a Cremona con grandi ambizioni ma ha clamorosamente perso 1-5, e così si è dovuto accontentare del quinto posto non riuscendo nemmeno a rimanere davanti al Palermo, e dunque dovendo disputare il turno preliminare. Peccato, perchè i lagunari avevano vinto cinque partite consecutive con le quali avevano scacciato una piccola crisi. Sarà una partita comunque tutta da vivere, perchè entrambe le formazioni hanno valori individuali non indifferenti e hanno anche dimostrato di poter essere gruppo, sicuramente il Venezia ha qualcosa in più per la formula dei playoff.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PERUGIA

Grande notizia per il Venezia: ha recuperato a tempo di record Pinato, operato solo un mese fa per la lesione al menisco. Il centrocampista è a disposizione, da vedere se Inzaghi vorrà schierarlo subito titolare e dunque si apre il ballottaggio tra lui e Firenze, con Falzerano ovviamente confermato sull’altra mezzala e il sempre più importante Stulac che giocherà come perno centrale. Sulle corsie ci sono dubbi: Nicolas Frey e Zampano si contendono la maglia a destra, Garofalo parte favorito su Del Grosso a sinistra. Difesa classica con Modolo, Andelkovic e Domizzi davanti ad Audero; davanti invece ci sono varie scelte, al momento la coppia che sembra andare per la maggiore è quella composta da Marsura e Litteri senza ovviamente dimenticarsi dell’esperienza di Geijo e delle qualità di Zigoni. Nesta ha puntato sul 3-5-2 per la prima panchina, dunque senza stravolgere il lavoro del suo predecessore; con una settimana di lavoro in più però il tecnico potrebbe ora aprire alla difesa a quattro. A cambiare sarebbe la posizione di Zanon e Pajac (o Germoni), che potrebbero abbassarsi sulla linea difensiva (davanti a Leali) con uno tra Volta e Magnani fuori (Belmonte verso la conferma); il centrocampo resterebbe lo stesso, al momento Colombatto favorito su Gustafson come playmaker, Raffaele Bianco dovrebbe esserci e così anche Buonaiuto. Da valutare lo stesso Pajac, che con questo schieramento potrebbe posizionarsi alle spalle delle due punte che, ovviamente, saranno Di Carmine e Cerri senza alcun ballottaggio in vista.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker che hanno fornito le quote per la partita del Penzo indicano nel Venezia la squadra favorita: in particolare l’agenzia di scommesse Snai ha assegnato una quota di 2,20 al segno 1, che accompagna la vittoria dei lagunari, mentre il segno 2 da giocare per l’affermazione esterna del Perugia vale 3,45. Con il segno X puntate sul pareggio, intendendo il risultato che maturerà nei 90 minuti di gioco; se al Penzo le cose dovessero andare in questo modo, il vostro guadagno su questo turno preliminare dei playoff sarebbe di 3,15 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

