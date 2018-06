Video/ Belgio Portogallo (0-0): highlights della partita (Amichevoli nazionali)

Video Belgio Portogallo (risultato finale 0-0): highlights della partita amichevole, giocata ieri 1 giugno a Bruxelles. Reti bianche: vince la prudenza.

Video Belgio Portogallo (LaPresse)

Finisce 0-0 il match tra Belgio e Portogallo. Amichevole con poche emozioni, vince la paura di infortunarsi. Nel finale, a tal proposito vanno registrati i problemi di Beto, forse già risolti. Nelle prossime ore lo staff medico dei lusitani cercherà di capire se il portiere titolare del Portogallo sarà già disponibile per la partita d’esordio della Coppa del Mondo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Il Belgio scende in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Courtois, in difesa Alderweireld, Kompany e Vertonghen. A centrocampo da destra verso sinistra Meunier, De Bruyne, Dembele e Carrasco. In attacco il duo Harzard-Mertens alle spalle di Romelu Lukaku. Il Portogallo risponde con il 4-4-2. In porta Beto, linea difensiva con Cedric, Pepe, Jose Fonte e Guerreiro. A centrocampo Gelson Martins, Moutinho, William Carvalho e Joao Mario mentre in attacco ecco Guedes e Bernardo Silva. Si parte forte. Lukaku si libera in area e stacca di testa ma senza mirare. I lusitani replicano con Goncalo Guedes. Conclusione interessante ma mal calibrata. Al settimo punto si fa notare De Bruyne. Il centrocampista del City va al tiro dai 30 metri senza riuscire a impegnare Beto. Dopo qualche timido tentativo da entrambe le parti il match vive una fase di stasi in cui il gioco si concentra soprattuto nel settore di centrocampo. L'intensità è bassa. Joao Moutinho prova ad illuminare la serata con un tiro improvviso coordinandosi molto bene. Palla fuori, non di molto. Alla mezzora il Belgio va vicino al vantaggio con Carrasco. L'esterno dell'Atletico Madrid si ritaglia lo spazio per il tiro dal limite sfiorando il palo esterno. Gli ospiti rispondono con Guerreiro. Tiro potente che termina fuori di poco. Nel finale la squadra campione d'Europa va per due volte vicina al gol. Prima con Gelson Martins, abile a concludere una rapida azione travolgente. Nel finale di primo tempo è invece Goncalo Guedes a cercare la rete con un tiro che viene ribattuto da Vertonghen. Si va al riposo sullo 0-0.

SINTESI SECONDO TEMPO

Al ritorno dagli spogliatoi ci sono diverse novità nella formazione belga. Restano negli spogliatoi Carrasco, Mertens, Dembele, Lukaku e Kompany. Al loro posto entrano Chadli, Januzaj, Fellaini, Benteke e Boyata. Il neo-entrato Chadli prova subito a rendersi pericoloso ma viene fermato in off-side. Ammonizione intanto per Pepe. L'ex United Januzaj prova a impensierire Beto ma il suo destro termina a lato. Il Portogallo risponde con due tiri dalla distanza di Guerreiro e Guedes ma entrambi non riescono a impegnare Courtois. Al 63esimo arriva il primo cambio per Fernando Santos. Gelson Martins lascia il posto a Quaresma. William Carvalho ci prova intanto dalla distanza senza inquadrare lo specchio. Altra sostituzione per il Portogallo: esce Joao Mario ed entra Manuel Fernandes. Poco dopo Bernardo Silva lascia il posto ad Andre Silva. Per il Belgio entra invece Thorgan Hazard, il quale rileva il fratello Eden. Nell'ultima parte del match succede poco o nulla con le due squadre molto attente ad evitare danni, in vista del debutto mondiale. Joao Moutinho viene sostituito dall'ex Sampdoria Bruno Fernandes. Nel finale di gara momenti di apprensione in casa lusitana. Beto infatti rimane a terra dolorante. Dopo le cure del caso il portiere sembra essersi ripreso ma le sue condizioni saranno meglio valutate nei prossimi giorni. Risultato finale: 0-0.

© Riproduzione Riservata.