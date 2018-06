Acqua&Sapone Luparense/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (finale calcio a 5, gara-3)

Diretta Acqua&Sapone Luparense, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 della finale scudetto. A Pescara i padroni di casa cercano l'importante il punto del 2-1

04 giugno 2018 Claudio Franceschini

Diretta Acqua&Sapone Luparense, gara-3 finale calcio a 5 (Foto LaPresse)

Acqua&Sapone Luparense, gara-3 della finale scudetto di calcio a 5 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 4 giugno: la serie si sposta al PalaSport Giovanni Paolo II di Pescara, ed è sul risultato di 1-1 dopo che la squadra nerazzurra ha vinto ai rigori il secondo episodio. Questo significa che l’Acqua&Sapone ha girato il fattore campo: avendo due partite consecutive in casa avrà la possibilità di vincere lo scudetto davanti al proprio pubblico, mentre la Luparense dovrà necessariamente prendersi un successo esterno per tornare al PalaSind e giocare gara-5, dove a sua volta avrebbe il vantaggio di giocare con il tifo a favore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Acqua&Sapone Luparense sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, canale 204 del decoder e dunque appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In più le due società mettono a disposizione di tutti i profili sui social network: segnaliamo in particolare le pagine Twitter @aesc5 per l’Acqua&Sapone e @luparense per la squadra ospite.

RISULTATI E PRECEDENTI

Le due partite che si sono giocate al PalaSind di Bassano del Grappa hanno avuto un esito decisamente simile, ma con un finale del tutto diverso: in gara-1 il primo tempo era terminato sul 2-2 e nella ripresa la Luparense era riuscita a segnare tre gol prendendo il largo, con l’Acqua&Sapone che invece ha accusato il colpo offensivamente e non ha saputo fare altro che realizzare una rete inutile. Nel secondo episodio della serie contesto fotocopia: 3-2 Luparense nel primo tempo e allungo sul 5-2, ma questa volta gli abruzzesi hanno trovato la forza di pareggiare. Il gol di Victor Mello sembrava comunque aver spinto i padroni di casa sul 2-0 nella serie, ma De Oliveira ha pareggiato forzando i tempi supplementari.

Dove nessuno ha segnato: ai rigori Coco e De Oliveira hanno dato il successo ai nerazzurri, riuscendo a girare il fattore campo. Tuttavia questa finale è lungi dall’essere decisa: come abbiamo visto c’è stato davvero grande equilibrio e, soprattutto, il calcio a 5 è uno sport nel quale in pochi minuti un esito già scritto può essere ribaltato. Sicuramente la pressione ora è tutta sulle spalle della Luparense, che deve necessariamente vincere fuori casa una delle prossime due partite; dal canto suo l’Acqua&Sapone non può permettersi di giocare con minore intensità rispetto a quella messa in campo mercoledì sera, perchè i veneti rischiano davvero di fare subito il colpo esterno.

© Riproduzione Riservata.