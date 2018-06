BALOTELLI CAPITANO DELLA NAZIONALE? / La risposta di Salvini: serve umiltà, non sociologia

Mario Balotelli è stato interpellato circa la possibilità di indossare la fascia di capitano della Nazionale: l'attaccante ha detto di non pensarci, dicendo però che sarebbe un bel segnale

04 giugno 2018 - agg. 04 giugno 2018, 12.57 Claudio Franceschini

Mario Balotelli dopo il gol contro l'Arabia Saudita (Foto LaPresse)

L’eventualità che Mario Balotelli possa indossare la fascia di capitano dell’Italia ha già creato reazioni positive o negative. Chiaramente non poteva mancare la domanda posta a Matteo Salvini, che da segretario della Lega ha sempre fatto della lotta all’immigrazione incontrollata uno dei suoi cavalli di battaglia: SuperMario ha abilmente glissato sul riferimento al nuovo Ministro degli Interni nel modo in cui abbiamo già raccontato, mentre lo stesso Salvini non si è tirato indietro e, intervistato dai microfoni di Rtl 102.5, ha voluto dire la sua sull’argomento. “Il capitano deve giocare bene a calcio ed essere rappresentativo” ha detto, aggiungendo dunque che la sua speranza è che l’allenatore – in questo caso Roberto Mancini – lo scelga non per “motivi sociologici o filosofici” ma soltanto perché si tratta di una persona che “fa spogliatoio, è umile e gioca bene”. Non si tratta certo di un parere contrario all’eventuale nomina di Balotelli come capitano della Nazionale, ma nemmeno ovviamente un’apertura totale come quella lanciata dal segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, che su Radio 24 si è detto favorevole e ha aggiunto “avercene di voci come la sua, se un calciatore bravo e riconosciuto come Balotelli riflette sull’Italia non guasta mai”. (agg. di Claudio Franceschini)

BALOTELLI CAPITANO DELLA NAZIONALE?

Mario Balotelli capitano della Nazionale? Può succedere, anzi: è un’ipotesi che si era ventilata già quando l’attaccante del Nizza era stato convocato da Roberto Mancini per il ciclo di tre amichevoli dell’Italia. SuperMario non ha perso l’occasione per lanciare un messaggio: a precisa domanda sull’eventualità di indossare la fascia, ha risposto che effettivamente per lui non cambierebbe più di tanto. “Sono in questa Nazionale per fare gol e non per fare il capitano”. Tuttavia, Balotelli ha anche detto che eventualmente sarebbe un bel segnale: non per lui ma per gli immigrati africani. “Anch’io sono originario dell’Africa e sicuramente sarebbe un bel messaggio”. L’attaccante ha poi approfondito il discorso: il quale è inevitabilmente caduto sul razzismo, definito “troppo complicato”, e allora ha preferito parlare di “persone che non capiscano”, invocando un’apertura da parte dell’Italia come già accaduto in altri Paesi. “E’ ora di svegliarsi”: un messaggio indirizzato a tanti, soprattutto alla classe dirigente? “Quando farò il politico potrò rispondere”: queste le parole di Balotelli riguardo l’eventuale preoccupazione circa il nuovo governo che vede la Lega al comando e il suo segretario Matteo Salvini ministro dell’Interno.

BALOTELLI E LA NAZIONALE

Mario Balotelli è tornato in Nazionale dopo quattro anni: l’ultima partita giocata era stata quella ai Mondiali brasiliani contro l’Uruguay. Eliminazione al primo turno, dimissioni di Cesare Prandelli e addio all’azzurro anche per il giocatore, mai più convocato dai due CT che si sono succeduti in panchina. Roberto Mancini lo ha invece richiamato: Balotelli ha risposto presente e ha impiegato pochi minuti per timbrare il cartellino nel 2-1 all’Arabia Saudita, ritrovando la rete con l’Italia (la quattordicesima personale) e lanciando un forte messaggio circa la paternità della maglia numero 9. “I gol sono il mio compito” racconta ancora, nell’intervista riportata da La Repubblica; “un attaccante dovrebbe fare quelli, ma io voglio anche fare gruppo e questo è sicuramente un bel gruppo”. SuperMario ha abilmente dribblato le domande sul passato e su un eventuale ostracismo nei suoi confronti; oggi non sarà in campo contro l’Olanda ma a San Gallo ha ricevuto una grande accoglienza. “Ho sempre saputo che c’è chi mi vuole bene e chi non me ne vuole, ma è così per tutti: io ringrazio le prime, mi sono sempre concentrato su di loro e continuerò a farlo”.

