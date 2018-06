CONVOCAZIONI GERMANIA / Mondiali 2018: fuori Leno e Sanè, solo Khedira tra gli ''italiani"

Convocazioni Germania, Mondiali 2018: fuori a sorpresa Leno e Sanè, tra gli ''italiani'' solo Sami Khedira della Juventus. Non c'è dopo i problemi alla schiena Emre Can prossimo bianconero.

04 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Convocazioni Germania, Mondiali 2018 - La Presse

Tra gli ''italiani'' nelle convocazioni di Joachim Löw per i Mondiali del 2018 c'è un solo giocatore, Sami Khedira della Juventus. Il centrocampista ex Real Madrid di recente ha dichiarato di aver pensato anche di smettere prima di passare in bianconero, dove ha ritrovato continuità e condizione. Sarà sicuramente tra gli inamovibili anche perché il suo alterego Emre Can, che presto lo dovrebbe raggiungere alla Juventus, non ci sarà. Il centrocampista del Liverpool, che tra un mese va a scadenza di contratto, ha convissuto nel finale di stagione con un brutto mal di schiena che l'ha costretto a giocare appena dieci minuti della finale di Champions League. E' sicuramente una grande perdita, ma per una competizione così breve le scelte di Joachim Löw sono cadute su giocatori fisicamente al cento per cento.

ESCLUSI LENO E SANÈ

Joachim Löw ha redatto la lista dei convocati della Germania per il Mondiale 2018 che partirà tra una decina di giorni. Il commissario tecnico della Germania ha deciso di escludere due calciatori importanti, che nessuno si sarebbe aspettato di vedere fuori. Il primo è il portiere Bernd Leno del Bayer Leverkusen e più volte cercato dal Napoli, sicuramente tra i pali c'era grande concorrenza con Kevin Trapp e Marc-Andrè ter Stegen sicuri di un posto e Manuel Neuer recuperato dopo un lungo problema a un piede. Ancora più a sorpresa è l'esclusione davanti di Leroy Sané. L'attaccante classe 1996 del Manchester City ha vissuto una stagione da protagonista, ma gli sono stati preferiti i più fisici Timo Werner, Mario Gomez e Thomas Muller oltre alla scommessa Julian Brandt. Ecco la lista dei convocati: PORTIERI: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Kevin Trapp (PSG) e Marc-André Ter Stegen (Barcellona) DIFENSORI: Marvin Plattenhardt (Hertha Berlino), Jonas Hector (Colonia), Matthias Ginter (Gladbach), Mats Hummels (Bayern Monaco), Niklas Süle (Bayern Monaco), Antonio Rüdiger (Chelsea), Jerome Boateng (Bayern Monaco) e Joshua Kimmich (Bayern Monaco) CENTROCAMPISTI: Sami Khedira (Juventus), Julian Draxler (PSG), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern Monaco), Ilkay Gundogan (PSG), Leon Goretzka (Schalke 04) ATTACCANTI: Timo Werner (RB Lipsia), Thomas Müller (Bayern Monaco), Mario Gómez (Stoccarda) e Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

