Giro del Delfinato 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso, orario, vincitore 1^ tappa Valence-Saint Just

Diretta Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv: percorso e orario della 1^ tappa Valence-Saint Just di 179 km, una frazione dal percorso ondulato

04 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro del Delfinato - LaPresse (immagine di repertorio)

Prosegue oggi il Giro del Delfinato 2018, la corsa a tappe francese tradizionale “antipasto” del Tour de France. Dopo il prologo di ieri, oggi ci attende la prima tappa in linea, Valence-Saint Just di 179 km. Sarà una frazione con diversi saliscendi e dunque aperta a diverse soluzioni: un arrivo in volata non è impossibile, ma i velocisti e le loro squadre dovranno fare un grande lavoro per evitare che gli attacchi che sicuramente ci saranno lungo tutta la tappa vadano a buon fine. Una giornata dunque che non dovrebbe essere determinante per la classifica ma che potrebbe regalare diverse emozioni in questo Giro del Delfinato che, a causa del ritardo di una settimana nella partenza del Tour, si trova più lontano del solito dalla Grande Boucle. Resta comunque un appuntamento importante, ma verrà forse vissuto meno come momento di preparazione e più da chi punta a fare grandi cose già qui, in una corsa comunque molto importante del World Tour.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO

Il Giro del Delfinato 2018 è trasmesso in diretta tv su Rai Sport + HD, il canale visibile al numero 57 del telecomando e anche sulla piattaforma satellitare Sky. Un’ottima notizia per tutti gli appassionati di ciclismo, che oggi per la prima tappa potranno collegarsi dalle ore 15.15 per seguire tutte le fasi salienti, mentre se non potranno mettersi davanti a un televisore potranno disporre della diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

GIRO DEL DELFINATO 2018, PERCORSO 1^ TAPPA

La partenza di questa prima tappa in linea è in programma da Valence alle ore 12.00. Come abbiamo già accennato, il percorso sarà accidentato, anche se non difficilissimo: sui 179 km del tracciato ci saranno da affrontare ben sette Gran Premi della Montagna. La partenza sarà immediatamente in salita verso il Gpm di seconda categoria del Col de Leyrisse, collocato dopo appena 9 km. Ad onor del vero, va detto che i successivi sei Gpm saranno tutti di terza oppure quarta categoria, dunque tutte salite agevoli ma che alla lunga potrebbero fare la differenza: avremo poi in rapida successione il Col de Desaignes e la Cote de Saint Agreve rispettivamente al km 46 e al km 54, poi al km 89,5 la Cote de Terriere e poi ci avvicineremo alle difficoltà che caratterizzeranno il finale, per prima la Cote de la Croix de Marlet al km 139 e poi, dopo avere passato per la prima volta la linea del traguardo a Saint Just Saint Rambert la salita che caratterizzerà il circuito finale, da ripetere due volte. Si tratterà della Cote du Barrage de Grangent, al km 163 al primo passaggio e al km 175 al secondo, cioè appena a 4000 metri dall’arrivo. Sarà una saltella di 1,3 km al 4,5% di pendenza media, ma a quel punto della tappa potrebbe risultare decisiva.

