Italia Olanda/ Streaming video e diretta Rai tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Italia Olanda è la partita amichevole che si disputerà questa sera alle ore 20.45 allo Juventus Stadium di Torino fra le due grandi escluse dal Mondiale 2018 che inizierà fra una decina di giorni in Russia. Una sfida di lusso, a pochi giorni dai Mondiali normalmente Italia Olanda avrebbe attirato la curiosità di tutti gli appassionati per scoprire due attese protagoniste del torneo iridato; questa volta invece sarà la triste conclusione della stagione per queste due Nazionali. Resta comunque una partita importante in ottica futura per due formazioni che devono ricostruire dopo i pessimi risultati recenti - l’Olanda non si era qualificata nemmeno per Euro 2016, l’Italia quest’anno non parteciperà ai Mondiali per la prima volta da 60 anni. A febbraio gli Orange si sono affidati a Ronald Koeman come nuovo allenatore, da qualche settimana invece per gli azzurri il c.t. è Roberto Mancini: per entrambi Italia Olanda sarà un test significativo. Ecco perché si tratta di un confronto di grande interesse fra due storiche Nazionali che adesso condividono l’obiettivo di tornare nel più breve tempo protagoniste ai massimi livelli: per adesso, di questo dobbiamo accontentarci.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Olanda sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Rai Uno: come sempre quando si tratta di partite della nostra Nazionale maggiore, l’appuntamento sarà con il canale numero 1 del telecomando, in chiaro per tutti. Di conseguenza, ci si potrà rivolgere alla Tv di Stato anche per la diretta streaming video, che sarà fornita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Italia Olanda, Roberto Mancini dovrebbe dare più spazio possibile a tutti i giocatori convocati. La certezza è che in porta ci sarà Perin, che completerà così il tris di portieri dopo Donnarumma e Sirigu nelle due precedenti uscite in questa finestra di fine stagione. In difesa è possibile una coppia centrale giovane composta da Rugani e Romagnoli, entrambi rimasti in panchina contro la Francia, terzini favoriti De Sciglio e Zappacosta. A centrocampo potrebbe essere confermato Jorginho in regia, con al proprio fianco Cristante e Bonaventura, entrambi subentrati venerdì sera. In attacco Balotelli e Chiesa hanno convinto, ma per dare spazio a tutti è possibile un tridente con Verdi e Politano ai fianchi di Belotti. Nell’Olanda, Ronald Koeman vive una situazione simile. In difesa De Vrij sarà il perno della retroguardia a tre presumibilmente con Blind e De Ligt davanti al portiere Zoet; Strootman dovrebbe invece agire insieme a Propper e Van de Beek nel cuore della mediana, in un folto centrocampo a cinque completato dagli esterni Elia a destra e Janmaat a sinistra; infine il tandem d’attacco, dove ci attendiamo la coppia Depay-Promes.

PRONOSTICO E QUOTE

L’Italia appare favorita nelle quote fornite dall’agenzia di scommesse sportive Snai per la partita amichevole di questa sera a Torino contro l’Olanda: infatti il segno 1 per una vittoria casalinga degli azzurri di Roberto Mancini è proposto alla quota di 2,10, mentre poi si sale a 3,30 in caso di pareggio, identificato naturalmente dal segno X; l’ipotesi meno probabile, sia pure di poco, è la vittoria esterna dell’Olanda, di conseguenza il segno 2 pagherebbe 3,60 volte la posta in palio.

