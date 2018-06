Joao Mario/ Addio all’Inter: è finita, non torno in Serie A, ma valgo 45 milioni!

Joao Mario dà l’addio all’Inter in modo netto: con i nerazzurri è finita, non voglio tornare in Serie A, neanche con altre squadre, ma valgo 45 milioni. Parole importanti del portoghese

04 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Joao Mario (LaPresse)

Joao Mario annuncia l’addio definitivo all’Inter, non ha intenzione di tornare in Serie A nemmeno con altre squadre e rivendica di valere davvero i 45 milioni di euro che furono spesi nell’estate 2016 dai nerazzurri per portarlo in Italia. Intervista dunque decisamente interessante quella concessa da Joao Mario alla Gazzetta dello Sport: si può non essere d’accordo con il centrocampista portoghese, ma di certo non si può rimproverarlo di dire le solite banalità di cui spesso sono piene le dichiarazioni dei calciatori. Joao Mario si è detto sinceramente contento per la qualificazione dell’Inter alla prossima Champions League, ma i nerazzurri sono ormai il passato: “L'idea è chiara: non torno. Sono solo sincero. Non ci sarebbe il fuoco dentro per riaccendermi in nerazzurro. Quando arrivai ero carico per un progetto che sembrava stesse decollando, peccato che poi le cose andarono diversamente”. Di certo non lo aiutò una situazione che nell’estate 2016 fu caotica all’Inter: “Cambi di proprietà e una situazione in panchina poco stabile: Mancini, De Boer, poi Pioli. Troppa confusione e per i nuovi acquisti, come il sottoscritto e Gabigol, fu dura. Nessuna giustificazione, il caos di quel momento era evidente. Anche per questo non sono riuscito a esprimermi al meglio. La colpa è di tutti e di nessuno. Le responsabilità sono dell'Inter e dell'ambiente in generale, probabilmente dell'intero calcio italiano che non fa per me“.

JOAO MARIO: ADDIO INTER, NON TORNO

Resta il fatto che Joao Mario è un giocatore dell’Inter e dopo i Mondiali, se i nerazzurri non riuscissero a cederlo prima, dovrebbe tornare, almeno provvisoriamente. Joao Mario però non ne vuole sapere: “Se dopo il Mondiale fossi ancora nerazzurro sarebbe inutile presentarmi ad Appiano, nonostante un contratto valido fino al 2021. Spero si riesca a trovare una soluzione il prima possibile, magari prima della fine del Mondiale. Nel calcio, come nella vita, bisogna essere onesti nel capire quando le cose finiscono. E con l'Inter è finita". Il portoghese respinge l’idea di tornare nel nostro calcio, anche se fosse con altre maglie: “Come risponderei a un'eventuale chiamata di Juve o Milan? Dico che il calcio italiano non si sposa con le mie caratteristiche. Insomma, l'eventuale no a Milan e Juventus non sarebbe figlio del mio passato interista: il fatto è che io non amo la serie A. La Premier League è un altro mondo”. Di certo c’è poca autocritica da parte di un giocatore che non ha convinto quasi mai e che nega pure che il problema fosse stata la sua quotazione: “Valgo 45 milioni? È quello che spesero, quindi sì. E non ho mai accusato alcun tipo pressione, sono sempre stati discorsi provenienti dall'esterno. Io sono convinto del mio valore e so di valere questi soldi”.

