Leroy Sané escluso dai Mondiali/ Germania, l’esterno del City resta a casa: al suo posto Loew sceglie Brandt

Anche la Germania si iscrive alle esclusioni illustri dai Mondiali: Leroy Sané, autore di una grande stagione con il Manchester City, resta a casa. Al suo posto, Joachim Loew chiama Brandt

04 giugno 2018 Claudio Franceschini

Leroy Sané, attaccante del Manchester City (Foto LaPresse)

Joachim Loew si è giustificato dicendo di dover scegliere tra lui e Julian Brandt: forse l’esclusione di Leroy Sané dai convocati della Germania per i Mondiali 2018 è ancora più clamorosa con questa aggiunta. Il fatto a questo punto lo avete capito: il CT della nazionale campione del Mondo ha diramato l’elenco dei calciatori che difenderanno il titolo in Russia, e in questo elenco non compare il nome di Leroy Sané. Diciamolo pure: è una notizia ancora più incredibile di altre esclusioni illustri (da Alexandre Lacazette e Adrien Rabiot passando per Alvaro Morata). Intanto, Sané ha giocato sei partite in nazionale nel corso dell’annata calcistica 2017-2018; in quattro di queste sei occasioni è stato anche titolare, due di queste partite in cui è partito dal primo minuto erano contro Inghilterra e Brasile. Amichevoli certo, ma sempre contro nazionali di prestigio. Poi, ci sono le cifre con il Manchester City: solo in questa stagione 14 gol e 19 assist, titolare in 41 delle 49 partite giocate. Un motore inesauribile sulla corsia sinistra del tridente messo in campo da Pep Guardiola, giocatore forse ancor più indispensabile di Sergio Aguero o David Silva, giovanissimo eppure già di incredibile personalità. Eppure Sané ai Mondiali non ci andrà: quando hai 22 anni e giochi per la Germania di occasioni sai di poterne avere ancora, ma questo era un treno sul quale l’esterno offensivo sarebbe salito volentieri.

SANE’ FUORI DAI MONDIALI: LA SCELTA DI LOEW

Se non altro Loew è stato coerente: Julian Brandt ha intanto la stessa età di Sané (entrambi del 1996) e nonostante l’età ha ottima esperienza, tanto da aver giocato 15 partite con la Germania. Tuttavia, la scelta è comunque impopolare e infatti ha scatenato il web: Brandt, che da praticamente cinque anni è un titolare nel Bayer Leverkusen (cioè da quando è stato acquistato dal Wolfsburg) ha segnato 12 gol smazzando 7 assist in 39 partite stagionali, ma lo ha fatto in una realtà diversa dal Manchester City, che ha una rosa davvero ampia e ha dominato il proprio campionato, arrivando anche ai quarti di Champions League. Il Leverkusen invece è rimasto fuori dalle prime quattro in Bundesliga e non ha giocato le coppe europee; i numeri non raccontano tutto comunque, per quanto riguarda Sané stiamo parlando di un giocatore che viene valutato circa 150 milioni sul calciomercato e che già oggi è considerato uno dei migliori talenti al mondo. Brandt magari dà maggiori garanzie sul piano dell’adattabilità (può giocare su entrambe le fasce o anche da trequartista), ma con un elemento come l’esterno del Manchester City probabilmente ogni discorso tattico sarebbe dovuto cadere. Ciò detto il CT della Germania ha vinto un Mondiale e raggiunto una finale agli Europei; in più, se proprio vogliamo, Leroy Sané non è certamente l’unico ottimo calciatore di cui la Germania può disporre…

