Loris Karius: visita neurologica alla testa per il portiere del Liverpool dopo la finale di Champions League per scongiurare problemi per lo scontro con Sergio Ramos

04 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Loris Karius è stato sottoposto a una visita neurologica a Boston per scongiurare il rischio di una commozione cerebrale. Il Liverpool ha voluto in questo modo scongiurare il rischio che il proprio portiere avesse riportato conseguenze serie da uno scontro di gioco con Sergio Ramos appena due minuti prima di regalare il gol del vantaggio a Karim Benzema, che ha iniziato una serata da incubo per Karius e tutti i Reds nella finale di Champions League a Kiev contro il Real Madrid. A riportare la notizia è stata Espn, dunque si è usata ogni prudenza per un episodio di gioco, uno scontro senza cattiveria ma che potrebbe essere una spiegazione del patatrac successo in seguito, se Loris Karius avesse in effetti riportato qualche conseguenza da quel colpo proprio all’inizio del secondo tempo, l’incubo che Karius e tutti i tifosi del Liverpool non dimenticheranno mai.

KARIUS E L’INCUBO DI KIEV

Per la precisione, al minuto 47'58", cioè dopo neanche tre minuti del inizio secondo tempo, sugli sviluppi di un'azione offensiva del Real Madrid, Sergio Ramos entra nell'area piccola e si scontra con Karius, che rimane a terra. La partita prosegue finché la palla esce in fallo laterale. Solo a quel punto l’arbitro ferma il gioco e aspetta che Karius si rialzi. Il portiere tedesco lo fa quasi subito, lamentandosi con il direttore di gara per il mancato fischio. Dal replay lo scontro sembra puramente di gioco, senza cattiveria e non particolarmente violento. Karius non sembra riportare conseguenze e forse tutti se ne sarebbero dimenticati, se dopo non fosse successo quello che è successo. Nemmeno tre minuti dopo, il portiere rinvia sul piede di Benzema per l'1-0 del Real, poi ecco pure la papera sul tiro di Bale per il 3-1 finale. A quel punto, a qualcuno è venuto il sospetto che quel colpo rimediato contro Ramos avesse mandato in confusione il povero Karius. Il Liverpool, per scongiurare ogni rischio, gli ha fissato una visita a Boston dal dottor Ross Zafonte, specialista al Massachussetts General Hospital, dal momento che Karius, dopo la finale, è volato negli Stati Uniti in vacanza: visita avvenuta il 31 maggio, comprensiva di una TAC. Il Liverpool non ha commentato la notizia e non sono stati resi noti gli esiti del consulto.

