Nainggolan all’Inter/ La Roma vuole 40 milioni: ecco il piano di Spalletti per il Ninja

Radja Nainggolan, obiettivo dell'Inter (LaPresse)

Radja Nainggolan all’Inter, i nerazzurri ci riprovano. Seguito per tutta la sessione di calciomercato estivo 2017, il Ninja è rimasto infine alla Roma prolungando il suo contratto fino al 2021. Forti della qualificazione in Champions League, il Biscione è ora pronto a tornare alla carica per il centrocampista belga, pupillo del tecnico Luciano Spalletti. Il classe 1988, giunto in giallorosso nel gennaio 2014 per 15 milioni di euro, è reduce dall’ennesima stagione di altissimo livello: sei reti e undici assist in quarantadue presenze tra Serie A e Champions League, prestazioni di qualità che hanno aiutato la formazione di Eusebio Di Francesco a raggiungere il terzo posto in campionato e la semifinale in Champions League. Ma attenzione alle sirene meneghine, con il suo mentore Spalletti pronto a cucirgli addosso un’Inter ambiziosa e pronta a tornare a competere per il campionato…

NAINGGOLAN ALL'INTER, ECCO IL PIANO DI LUCIANO SPALLETTI

L’edizione odierna di Libero rivela che Radja Nainggolan ha ricevuto una offerta lusinghiera dalla Cina, con il Guangzhou Evergrande pronto a costruire ponti d’oro per convincerlo al trasferimento nella Chinese Super League. Ma l’Inter non ha intenzione di farsi spaventare dai denari asiatici e la dirigenza è pronta a mettere in atto un piano ben preciso. Il Corriere dello Sport ha sottolineato che le possibilità di arrivare all’acquisto dell’ex Cagliari e Piacenza sono aumentate grazie ai freschi introiti della Champions League. Servirà armarsi di pazienza con la Roma, con la dirigenza giallorossa che non vuole privarsi del suo numero 4 e chiede almeno 40 milioni di euro per il suo cartellino. Ma ecco il piano di Piero Ausilio e Luciano Spalletti, ovvero mettere sul piatto qualche contropartita tecnica per rendere appetibile l’affare al club capitolino. Sono tre i calciatori che potrebbero essere sacrificati per fare spazio al gioiello di Antwerpen: parliamo di Matias Vecino, Antonio Candreva e, soprattutto, Roberto Gagliardini. L’Inter vuole puntare in alto e Nainggolan sarebbe il rinforzo ideale per il mister nerazzurro: il Ninja diverrebbe l’uomo che garantisce il numero di gol mancati in questa stagione.

