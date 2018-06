Pagelle/ Italia-Olanda: i voti della partita (amichevole - primo tempo)

Le pagelle di Italia Olanda: i voti della partita che si è giocata all'Allianz Stadium di Torino, terza amichevole nel giro di pochi giorni per la Nazionale di Roberto Mancini

04 giugno 2018 Stefano Belli

Pagelle Italia Olanda, amichevole (Foto LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino è in corso il test match tra due nobili decadute del calcio mondiale, Italia e Olanda: il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 0-0, diamo un po' di voti. Sicuramente positiva la prova per il nuovo capitano degli azzurri, Lorenzo Insigne (7), che ha servito diversi palloni ai suoi partner di reparto. Belotti (6) si è visto annullare un gol a inizio gara per una posizione di fuorigioco, verso la mezz'ora all'attaccante del Torino ha sbagliato un gol facile davanti a Cillessen (7-) che in precedenza si era opposto a Cristante (6,5). Un paio di occasioni anche per Verdi (6) che non ha saputo mantenere il sangue freddo in zona tiro, prima dell'intervallo Criscito (6) va a un passo dal suo primo gol in nazionale, Vormer (6,5) glielo nega con uno spettacolare salvataggio sulla linea. Italia decisamente meglio sul piano del gioco e che meriterebbe il vantaggio, parecchi errori da parte degli orange messi in difficoltà dal pressing degli avversari.

VOTO ITALIA 6,5 - Primo tempo convincente da parte degli azzurri che sfiorano più volte il gol e prendono l'iniziativa in mezzo al campo.

MIGLIORE ITALIA: INSIGNE 7 - Il migliore in campo, sta onorando come meglio non poteva la fascia da capitano.

PEGGIORE ITALIA: BONAVENTURA 6- - Potrebbe essere più incisivo in fase offensiva, dove un ispiratissimo Insigne sembra in grado di mandare in porta chiunque.

VOTO OLANDA 5,5 - Orange sottotono, gli uomini di Koeman non brillano e nella trequarti azzurra non combinano nulla di buono.

MIGLIORE OLANDA: CILLESSEN 7- - Finora è stato bravo a non farsi trafiggere dagli azzurri, non abbassa mai la guardia in mezzo ai pali.

PEGGIORE OLANDA: WIJNALDUM 5 - Irriconoscibile rispetto al giocatore che ammiravamo solamente qualche settimana fa con la maglia del Liverpool.

© Riproduzione Riservata.