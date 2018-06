Pastore al Napoli? / Con Ancelotti si può, l'addio al Psg è vicino

Pastore al Napoli? Con Ancelotti si può, visto l'ottimo rapporto che lega Javier Pastore al suo ex allenatore; intanto l'addio al Psg è vicino e quindi...

04 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Javier Pastore (LaPresse)

Javier Pastore è il nome nuovo per il calciomercato del Napoli. Questo è quanto riporta Espn: il centrocampista argentino del Psg stavolta dovrebbe essere davvero arrivato all’epilogo della sua lunga esperienza con il Paris Saint Germain cominciata nell’ormai lontano 2011 - fermo restando che tante volte si è parlato di un addio di Pastore a Parigi, che però non si è mai concretizzato - e la candidatura del Napoli potrebbe essere interessante, anche perché in Campania adesso come allenatore c’è Carlo Ancelotti, che ben conosce Javier Pastore avendolo allenato appunto nella prima parte della sua esperienza francese. Naturalmente il Falco sarebbe un nome eccellente per aumentare la qualità sulla trequarti e Aurelio De Laurentiis potrebbe puntare proprio su Pastore come ‘regalo di benvenuto’ ad Ancelotti.

PASTORE AL NAPOLI: OCCHIO ALLA CONCORRENZA

In favore di questa ipotesi c’è anche il fatto che questa volta il Psg non dovrebbe opporsi a una eventuale partenza di Pastore, dunque trovare un accordo a una cifra onesta non dovrebbe essere impossibile. L’argentino tornerebbe così in Serie A dopo sette anni, di nuovo in una calda e passionale piazza del Sud, dal Palermo che lo aveva portato in Europa al Napoli. Il problema è però che Pastore piace a tanti in giro per il Vecchio Continente: è notissimo l’interesse dell'Inter, che però dovrebbe aspettare luglio per affondare il colpo a causa dei paletti del fair play finanziario, inoltre c’è anche il forte interesse del West Ham, probabilmente in vantaggio su tutti nella trattativa. Il Napoli però potrebbe mettere sul piatto la possibilità di giocare la Champions League e di lottare per lo scudetto, inoltre la presenza di Ancelotti sulla panchina partenopea potrebbe essere un notevole punto a favore della società di De Laurentiis.

