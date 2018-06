Probabili formazioni/ Italia Olanda: quote e le ultime novità live (Amichevoli nazionali)

Probabili formazioni Italia Olanda: quote, pronostico e le ultime novità live sugli schieramenti in campo oggi a Torino per questa amichevole. Quali le mosse del ct Mancini?.

04 giugno 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Italia Olanda (LaPresse)

Si giocherà questa sera alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino l’ultima amichevole tra Italia e Olanda prima dei Mondiali 2018. In realtà nessuna delle due nazionali è in partenza per la Russia: ecco perché ci attendiamo un match davvero entusiasmante visto che né gli azzurri né gli Oranje giocheranno in maniera prudente per scongiurare infortuni dell’ultimo minuto. La partita amichevole di questa sera a Torino sarà quindi un vero e proprio banco di prova per la nazionale di Mancini, che potrebbe oggi cambiare nuovamente volto dopo i test match con Arabia Saudita e Francia. Ci attendiamo poi sorprese anche da parte del tecnico Koeman, ben intenzionato a riscattare il pareggio rimediato pochi giorni fa con la Slovacchia. Andiamo quindi a vedere da vicino quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni dell’amichevole tra Italia e Olanda.

QUOTE E PRONOSTICO

Se consideriamo ora le quotazioni date alla vigilia del fischio d’inizio del portale snai vediamo bene che gli azzurri sono i favoriti oggi del pronostico. Nell’1x2 infatti la vittoria dell’Italia è stata data a 2.10, contro il più elevato 3.60 fissato per il successo dell’Olanda: pari quotato invece a 3.35.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA

LE MOSSE DI MANCINI

Come abbiamo finora visto il ct dell’Italia ha proposto parecchie soluzioni differenti in questa prima parte delle amichevoli nazionali, pur mantenendo il medesimo modulo ovvero il 4-3-3. Ecco quindi che aspettandoci questo schieramento in campo oggi, siamo comunque di fronte a parecchi ballottaggi aperti. In porta questa volta dovremmo vedere Perin dopo Donnarumma e Sirigu: di fronte al numero 1 classe 1992 dovrebbe esserci spazio per la coppia Romagnoli-Rugani mentre toccherà a Zappacosta e De Sciglio occupare le corsie esterne. Per la mediana Mancini dovrebbe ancora provare Jorginho in cabina di regia, con la speranza che sulle spalle dell’Italia brasiliano si possa costruire un nuovo gruppo: come mezz’ali ecco Pellegrini e Bonaventura. Dubbi apertissimi in attacco: il tridente oggi potrebbe vedere Belotti con Insigne e Chiesa, per lasciare a Balotelli un po’ di fiato dopo il match con la Francia, ma le soluzioni alternative non mancano.

LE SCELTE DI KOEMAN

Come per Mancini anche per il ct dell’Olanda Koeman le soluzioni non mancano. Non dovendo poi partecipare ai prossimi Mondiali, la formazione oranje può giocare a mente libera e il suo tecnico avrebbe maggiore libertà di sperimentare. Dovrebbe in ogni caso essere il 3-4-1-2 il modulo di riferimenti degli olandesi, al massimo un 3-5-2 che però cambia poco in termini di protagonisti. In porta dovremmo rivedere il blaugrana Cillessen dopo l’esperimento Zoet , con davanti a sè il terzetto difensivo con Van Dijk, e Vrij e Blind, tutti volti ben noti in Europa e non solo. In mediana dovremmo quindi trovare Strootman e Propper con Hateboer e Van Aanholt ai lati, mentre dovrebbe toccare a Depay agire alle spalle dell’attacco. Anche per la probabile formazione dell’Olanda le soluzioni in avanti sono molteplici: a momento appare accreditata la coppia Promes-Kluivert, ma la panchina appare ben piena.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): 12 Perin; 2 De Sciglio, 15 Rugani, 6 Romagnoli, 21 Zappacosta; 16 Pellegrini, 14 Jorginho, 8 Bonaventura; 25 Chiesa, 11 Belotti, 10 Insigne. All. Mancini

OLANDA (3-4-1-2): 13 Cillessen; 14 Van Dijk, 4 De Vrij, 5 Blind; 12 Hateboer, 8 Strootman, 6 Propper, 11 Van Aanholt; 10 Depay; 9 Promes, 23 Kluivert. All Koeman

