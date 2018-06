Pronostico Italia Olanda/ Quote e scommesse dell’amichevole nazionali (oggi 4 giugno)

Pronostico Italia Olanda, le quote e le scommesse per la partita amichevole in programma questa sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Gli azzurri partono favoriti?.

04 giugno 2018 Michela Colombo

Pronostico Italia Olanda (LaPresse)

Italia-Olanda sarà l’ultima amichevole prevista per questo mese di giugno per la nazionale di Roberto Mancini: l’appuntamento sarà questa sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium e ora vedremo che cosa ci può dire il pronostico fissato alla vigilia dalla nostra redazione. Essendo anche questo un test match, dare un pronostico certo è molto complicato, specie se consideriamo quali saranno i prossimi appuntamenti delle due nazionali. Sia Italia che Olanda infatti non prenderanno parte ai prossimi Mondiali 2018 di Russia e questo potrebbe spingere entrambe le formazioni oggi a giocare senza alcun timore e prudenza particolare, offrendoci quindi una sfida ben viva. I protagonisti di gran nome poi non mancano benché i dubbi in entrambi gli spogliatoi per le probabili formazioni sono davvero tanti sia per Mancini che per l’oranje Koeman. Oggi all’Allianz Stadium si tratta di un test match e soprattutto tra gli azzurri, il ct ex Zenit ha bisogno di sperimentare per conoscere al meglio i propri uomini.

GLI ALTRI DATI UTILI PER IL PRONOSTICO DI ITALIA OLANDA

Alla vigilia del fischio d’inizio del match amichevole tra Italia e Olanda però possiamo considerare alcuni fattori come storico e stato di forma (il fattore campo potrebbe avere un valore solo relativo). Per quanto riguarda il bilancio dei testa a testa recenti possiamo dire che i numeri sorridono agli azzurri: negli ultimi cinque match disputati, raccolti dal 2008 a oggi, si contano infatti due successi dell’Italia e una sola affermazione Oranje. Il dato importante è che l’ultimo precedente tra le due nazionali ha visto vincere gli azzurri con il risultato di 2-1 ed è pure molto vicino a noi visto che risale al 28 marzo 2017. Informazioni diverse ci arrivano però dallo stato di forma, benché l’Olanda pare che affronterà solo due amichevoli in questo mese di giugno. Ecco quindi che se l’Italia di Mancini ha vinto contro l’Arabia Saudita ma ha perso per 3-1 contro la Francia (entrambi parteciperanno ai prossimi Mondiali), Koeman ha come riferimento solo il test match contro la Slovacchia di pochi giorni fa. Allora la squadra oranje ha rimediato solo un pareggio per 1-1: il pari potrebbe quindi essere anche un risultato fattibile questa sera.

