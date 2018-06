Radja Nainggolan/ “Belle donne? Mi vogliono e io non sono un angelo. Tradimenti? Se non esce nulla...”

Radja Nainggolan racconta a un programma televisivo i gay all'interno del calcio e la sua vita coniugale insieme a Claudia Lai. La povera moglie sembra proprio subire numerosi tradimenti

Radja Nainggolan con la moglie Claudia Lai

Radja Nainggolan ha raccontato il mondo del calcio e quello della sua vita privata durante un’intervista rilasciata al programma televisivo “Gert Late Night”. Il centrocampista belga della Roma ha rilasciato dichiarazioni forti rivolte al mondo del calcio, soprattutto rispetto a quello che non si vede in campo: la sessualità dei giocatori. Il calciatore della Roma ha dichiarato che anche nel calcio ci sono uomini omosessuali, ma che preferiscono nascondere le proprie preferenze per paura. Radja spiega il motivo con parole abbastanza forti: “I gay, nel calcio, ci sono, solo che non dicono di esserlo, si vergognano. Ammetterlo vorrebbe dire essere morti (detto in senso metaforico, ndr.).Chi ammettesse di essere gay – continua il calciatore – non sarebbe poi più a suo agio all’interno dello spogliatoio, perché il calcio è noto per l’abbinamento con le belle donne”.

I TRADIMENTI DEL CALCIATORE

Il calciatore della Roma non solo confessa che c’è una comunità silenziosa di omosessuali all’interno del calcio, notizia che nel 2018 non dovrebbe stupire nessuno. Ma loro stessi non vogliono dichiararsi per paura dei commenti dei propri compagni. Radja Nainggolan racconta anche di quante donne gli girino intorno da quando è un calciatore professionista, sebbene sia sposato dal 2011 con Claudia Lai, conosciuta durante la sua esperienza a Cagliari. Il calciatore sembra essere proprio un latin lover e ammette come qualche volta sia difficile resistere alle donne. “Le donne mi fanno delle avances e a volte è difficile rifiutare. Lo so che sono sposato, l’unica cosa importante è che niente esca fuori” e prosegue: “Tutte le donne mi vogliono, è vero, è un pensiero che mi sbattono in faccia. A volte è difficile dire di no”. Con la moglie, il calciatore, racconta di dover negare qualsiasi tipo di tradimento: “Certe cose non puoi renderle pubbliche”.

“QUANDO SMETTERO’ DI GIOCARE NON VOGLIO FARE NIENTE”

Così il calciatore ammette di non aver resistito, più volte, alle avances di alcune donne: “Se fai una passeggiata o vai a una festa e improvvisamente vieni circondato da cinque donne che cosa fai? Insomma, non sono certo un angelo. Con mia moglie devo negare fino alla morte”. Intanto il calciatore esprime qualche pensiero sul suo futuro: dopo l’esperienza da giocatore ha un unico scopo, ossia il dolce far niente. Infatti ammette di non essere interessato a continuare a rimanere nel mondo del calcio successivamente alla carriera da calciatore. “Se dovessi smettere con il calcio oggi, uscirei sicuramente da questo mondo. Non voglio fare l’allenatore, per esempio. Voglio solo uscirne e non fare sostanzialmente niente”.

© Riproduzione Riservata.