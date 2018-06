Roland Garros 2018/ Diretta Fognini Cilic streaming video e diretta tv, orario (tennis)

Diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: Fabio Fognini affronta Marin Cilic negli ottavi del torneo dello Slam, in campo anche Rafa Nadal e c'è la grande sfida Williams-Sharapova

04 giugno 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roland Garros 2018: Fabio Fognini sfida Marin Cilic (Foto LaPresse)

Al Roland Garros 2018 si completano gli incontri degli ottavi di finale: si entra ufficialmente nella seconda settimana del torneo e, con inizio dei match alle ore 11:00, avremo in campo anche il nostro Fabio Fognini, che va a caccia di un risultato che gli manca da ben sette anni ma si trova di fronte uno dei giocatori più insidiosi, vale a dire la testa di serie numero 3 Marin Cilic. Una partita sicuramente ostica, ma siamo sulla terra rossa dove il sanremese può dire la sua senza ombra di dubbio; nel quarto turno però gli occhi saranno puntati anche sul numero 1 Rafa Nadal e su quello che è forse il suo avversario più credibile su questa superficie, ovvero Dominic Thiem. In più, tornano le emozioni dell’incrocio tra Serena Williams e Maria Sharapova, entrambe non al meglio per diversi motivi ma decisamente sulla via del ritorno, e infatti capaci di spingersi fino a qui.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS

Il Roland Garros 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, e dunque a poter assistere alle immagini saranno i possessori di un abbonamento al satellite o al digitale terrestre a pagamento. I primi potranno anche seguire le partite di Parigi su Sky Go, in generale la diretta streaming video sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà possibile abbonarsi pagando una quota. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, e i relativi account messi a disposizione sui social network: facebook.com/RolandGarros e, su Twitter, @rolandgarros.

FOGNINI CILIC

L’ultima e unica volta in cui Fabio Fognini è stato ai quarti di uno Slam eravamo qui, nel 2011: il sanremese aveva fatto fuori Albert Montanes ma poi non si era potuto godere il momento, dovendo dare forfait prima di sfidare Novak Djokovic. Sono passati sette anni, e il sanremese prova ad arrivare a quel punto: fino a questo momento il suo torneo è stato impeccabile, perché ha vinto di autorità contro i primi due avversari, come ci si aspettava, e poi ha saputo tenere botta e rimontare il giovane britannico Kyle Edmund per un’affermazione al quinto set importante anche per il morale. Marin Cilic sulla terra fa chiaramente più fatica, ma attenzione: già l’anno scorso si era spinto ai quarti, e sembra aver ormai raggiunto quel livello per il quale, almeno in linea generale, non ci sono superfici sulle quali non riesca ad esprimersi. Dopo tutto stiamo parlando di un giocatore che ha vinto uno Slam e ha giocato due finali di questi tornei nell’ultimo anno e mezzo, costringendo Roger Federer al quinto set nell’ultimo atto degli Australian Open; difficile dire chi sia il favorito, ma arrivato a questo punto Fognini se la gioca sicuramente e chiaramente. Qualora dovesse arrivare ai quarti, il suo avversario sarebbe uno tra John Isner e Juan Martin Del Potro: un’altra testa di serie, ma anche qui con la possibilità di fare risultato.

GLI ALTRI MATCH

Rafa Nadal affronta la sorpresa Maximilian Marterer, che si è spinto fino a qui con grandi prestazioni eed esaurendo poi la grande cavalcata dell’estone Jurgen Zopp. Più sotto nel tabellone, il miglioratissimo Diego Schwartzman insegue il suo sogno contro Kevin Anderson, già finalista agli ultimi Us Open; in campo femminile la numero 1 Simona Halep rischia tanto contro Elise Mertens, che sulla terra rossa ha dimostrato di poter anche dominare e ha lasciato appena quattro game a Daria Gavrilova, con la sensazione che possa essere davvero una delle grandi favorite per il titolo. La rediviva Angelique Kerber, che non raggiungeva gli ottavi del Roland Garros da quattro anni, ha un incrocio durissimo: Caroline Garcia infatti è una delle più serie contendenti per lo Slam, e in più la tedesca arriva dalla battaglia contro Kiki Bertens nella quale però ha mostrato di essere tornata su un certo livello. Per la numero 3 Garbine Muguruza, campionessa qui due anni fa, c’è la sorpresa Lesia Tsurenko; poi ovviamente la grande sfida tra Serena Williams e Maria Sharapova che, a prescindere dal contesto, dalla condizione delle due e dal tipo di torneo è sempre e comunque una finale anticipata, per la grande rivalità e per il livello che in passato era stato raggiunto dall’americana e dalla russa, una dominante per almeno un decennio e l’altra con cinque Major in bacheca e tanti altri trofei.

